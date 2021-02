Non solo per la dieta, non solo per restare leggeri, non solo per chi ha fretta: le verdure con il tonno al forno accontentano davvero tutti

Ci sono piatti semplici e geniali, che risolvono il problema della cena in pochi secondi e in poche mosse senza nessuno stress. Come le verdure con il tonno al forno, da servire come antipasto ma soprattutto come secondo piatto.

Una ricetta intercambiabile, a seconda delle stagioni e dei vostri gusto perché potete utilizzare tutte le verdure che volete, seguendo la stagionalità dei prodotti. E per questo diventa anche un modo intelligente per svuotare il frigo con un’idea creativa. Chi è a dieta porterà a tavola un piatto sostanzioso ma leggero, Tutti gli altri, bambini compresi, gli faranno la festa.

Verdure con il tonno al forno, la ricetta passo dopo passo

Prima di passare alla ricetta vera e propria delle verdure con il tonno al forno, ricordatevi che si possono anche congelare una volta cotte. Possono stare in freezer anche 2-3 mesi.

Ingredienti:

1 melanzana

1 zucchina

250 g di zucca

180 g di tonno sott’olio

100 g di provola

pangrattato

olio di oliva extravergine

sale

pepe

Preparazione:

La comodità di questa ricetta è che potete davvero avere tutto pronto in pochi minuti. Cominciate dalle verdure: lavate la melanzana e la zucchina, pelatele e poi tagliatele a tocchetti non troppo piccoli. Poi prendete la fetta di zucca, pulitela togliendo la buccia e fate lo stesso.

A quel punto versate tutte le verdure in una teglia da forno, condite con sale e qualche cucchiaio di olio, poi mescolatele con un cucchiaio di legno oppure direttamente con le mani.

Quindi cospargetele con una dose generosa di pangrattato e con un altro filo d’olio. Infornate e cuocete per circa 20 minuti in forno ventilato preriscaldato, a 200°.

Quando vedete che la panatura diventa dorata, tirate fuori dal forno e distribuite sopra le verdure anche il tonno ben sgocciolato e sbriciolato oltre alla provola a dadini. Cuocete ancora per 10 minuti al massimo, fino a quando il formaggio sarà sciolto.



Una volta che le verdure con il tonno al forno sono pronte, sfornatele e tenetele ferme per una decina di minuti prima di servitele. Ma sono ottime anche tiepide oppure a temperatura ambiente.