Diventata famosa nel 2006, questa ex gieffina è stata la compagna di un regista famoso ma oggi ha deciso di non rincorrere l’amore per dedicarsi solo alla sua bambina.

Classe 1979, questa bambina da grande sarebbe diventata una tipica bellezza mediterranea dalla pelle chiara e dai grandi occhi neri.

Anche se ha sempre nutrito una grande passione per il calcio giocato non le è mai stata data la possibilità di giocare a calcio: suo padre glielo ha proibito per paura che le venissero le gambe storte, come succede a molti giocatori professionisti.

Da caparbia ragazza del Sud non ha mai davvero rinunciato alla sua passione, riuscendo infine ad arrivare sul campo da gioco in una veste differente, cioè diventando arbitro.

I timori di suo padre fortunatamente non si sono concretizzati: le sue lunghissime gambe sono rimaste ben dritte, tanto che la ragazza ha potuto partecipare a Miss Italia quando aveva circa 20 anni.

Diversi anni dopo ha deciso di partecipare alle selezioni per il Grande Fratello 2006, finendo per entrare nella casa e raggiungere le ultime fasi della competizione. Si trattò di un’edizione particolarmente fortunata: il vincitore Augusto De Megni, ex calciatore, è diventato un conduttore di programmi sportivi fin dal 2008, Filippo Bisciglia si è poi trasformato in uno dei volti più famosi alla conduzione dei reality Mediaset. E la bambina misteriosa? Dopo il Grande Fratello cominciò una carriera d’attrice televisiva e cinematografica.

L’ex gieffina che ha avuto per compagno un famoso regista comico

Il suo primo film dopo il Grande Fratello segnò in diversi modi la sua vita. Il film si intitolava infatti Una Moglie Bellissima e vedeva come regista e attore protagonista Leonardo Pieraccioni.

Avete indovinato chi è? Si tratta della bellissima Laura Torrisi, che sul set si innamorò proprio del suo regista.

I due, molto innamorati, nel 2010 ebbero una figlia a cui venne dato il nome di Martina. Quattro anni dopo la nascita della bambina, però, Laura e Leonardo dovettero ufficializzare via social la propria separazione. Da allora i due non sono più comparsi insieme sui social ma hanno continuato a essere ottimi amici, come hanno ripetuto più volte.

Con un messaggio su Facebook che ottenne più di 8.000 Like, nell’Ottobre 2014 Laura spiegò sulla propria pagina ufficiale: “In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti. La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito.

Il motivo per cui non ci siamo mai pronunciati sull’argomento, di comune accordo, è dato dal fatto che il processo per metabolizzare una separazione richiede tempo e non è cosa facile. Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che, ci auguriamo con tutto il cuore, continui ad essere felice come adesso. È questa la cosa che più ci interessa. Laura e Leonardo”.

Negli anni successivi Laura e Leonardo hanno mantenuto fede al proprio proposito di essere genitori sereni e presenti insieme a tutti i momenti più importanti della vita di Martina. I due sono stati avvistati in coppia anche al primo giorno di scuola della bambina.

Laura ha spiegato in più di un’occasione di essere una mamma sportiva e per niente ansiosa, addirittura favorevole a una carriera nello spettacolo della sua bambina. È consapevole però che per i figli di personaggi già famosi tentare la strada già battuta dai genitori può essere difficile, poiché passeranno sempre per essere raccomandate.

Fortunatamente anche Leonardo è perfettamente d’accordo con lei, anche se ha preferito lavarsene le mani fin da ora: “Per fortuna io sarò già vecchio, te ne dovrai occupare tu!” ha dichiarato con la sua solita ironia.

Con la sua Martina Laura ha un rapporto molto stretto, esattamente come l’attrice lo ha avuto con la sua mamma. Le due hanno anche deciso di scattare di nuovo, da adulte, la stessa fotografia che scattarono a Roma quando Laura era soltanto una bambina.

Appassionatissima di cucina (anche perché, essendo celiaca, può mangiare solo cose con determinati ingredienti), Laura è una pasticciera provetta, anche se Martina le chiede torte sempre più complesse, come ha spiegato lei stessa nella didascalia di questa divertentissima foto postata su Ig.

Da diverso tempo Martina è il solo grande amore di Laura, che di tanto in tanto si vede affibbiare flirt con questo o quell’amico o collega. È successo qualcosa del genere all’epoca in cui Laura ha recitato al fianco di Gabriel Garko in L’Onore e il Rispetto. Dal momento che all’epoca Garko non aveva ancora fatto coming out, molti erano convinti che la loro relazione sullo schermo si fosse trasformata in una relazione sentimentale, ma l’attore non era il compagno della ex gieffina.

Oggi Laura ha affermato di non essere più alla ricerca di un principe azzurro e di essere felice e serena come single.

In passato ha avuto una relazione con un il pilota di rally Luca Betti. I due cominciarono a frequentarsi tre anni dopo la fine della relazione tra Laura e Leonardo Pieraccioni ma purtroppo la loro storia non durò moltissimo.

In quello stesso periodo anche Pieraccioni si “sbloccò” dal punto di vista sentimentale. Il regista ha confessato di essere stato per tre anni senza fare l’amore con nessuna donna dopo la fine della storia con Laura. Di certo per il regista l’ex gieffina è stata una compagna importante.