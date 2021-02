Cuore fondente piccante: un tortino dal cuore morbido al cioccolato e peperoncino

By

Cuore fondente piccante, un tortino da cuore morbido da provare assolutamente, soprattutto se si amano i gusti particolari come quello del peperoncino.

Se avete voglia di qualcosa di buono, stuzzicante e dolce, il cuore fondente piccante è la ricetta giusta per voi, il tortino al cioccolato e peperoncino da provare assolutamente. Un dolce semplice da preparare ma che conquisterà il palato al primo assaggio.

Un tortino soffice dal cuore fondente piacevolmente aromatizzato al peperoncino perfetto da gustare durante la giornata con un caffè o un’ottima tisana. Scopriamo gli ingredienti ed il procedimento per prepararlo in modo semplice e veloce!

Cuore fondente piccante: gli ingredienti e la ricetta passo dopo passo

La ricetta del tortino dal cuore fondente è davvero semplice da realizzare e la sua ideatrice arianna.fit_life la descrive in modo davvero invitante:

“e se ti dicessi dolcezza piccante ?

…un gusto nuovo, intenso e afrodisiaco, la dolcezza del cioccolato che si unisce alla vivacità del peperoncino.. un tortino soffice dal cuore colante e scioglievole, che ti lascerà letteralmente senza parole”

Una ricetta:

-senza zuccheri a basso cotenuto di grassi e carboidrati senza lattosio

-senza glutine

-facile e veloce

-dal sapore sensazionale

Il procedimento

“-unisci :

•65g di cioccolato fondente fuso

•40g di margarina fusa

•40g di eritritolo

•15g di farina di riso

•1 uovo

•aroma a piacere vaniglia

•un pizzico di peperoncino in polvere

-lavora con una frusta fino ad ottenere un impasto cremoso e omogeneo

-passa leggermente con della margarina 4 pirrottini da muffin e cospargi di cacao, sbatti per rimuovere l’eccesso e riempi per 3/4 con l’impasto precedentemente preparato

-inforna a 180ºC per 10 minuti, e poi lascia raffreddare qualche minuto prima di sformarli

-ricopri ognuno con una ganache al cioccolato ( •25g di fondente piccante Lindt + •15g di formaggio spalmabile senza lattosio fusi assieme)

-gusta ad occhi chiusi”

Non vi resta che preparare questo soffice tortino per una pausa golosissima e perché no, anche ricca di passione!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)