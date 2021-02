Rosalinda Cannavò svela cos’è successo con l’ex fidanzato Giuliano e racconta la vera natura del rapporto con Dayane Mello.

Rosalinda Cannavò rilascia la sua prima intervista dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020. L’attrice siciliana, durante un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia durante una diretta sul profilo Instagram del settimanale Chi, ha parlato della sua avventura nella casa di Cinecittà, della fine del fidanzamento con Giuliano con cui ha diviso dieci anni di vita.

Dopo aver vissuto quasi sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda ha messo in discussione tutta la sua vita al punto da aver deciso di mettere un punto alla sua lunga storia con Giuliano. Ai microfoni di Gabriele Parpiglia, racconta cos’è successo dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò: cos’è successo con Giuliano dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020

Rosalinda Cannavò, lasciata la casa del Grande Fratello Vip 2020, ha incontrato subito Andrea Zenga, ma non ha ancora rivisto Giuliano con cui intende parlare presto.

“Non ho sentito Giuliano. Avrei voluto scrivergli ma lui è molto reticente com’è giusto che sia. Scrivere per organizzare un incontro, è giusto vedersi, guardarsi negli occhi anche perché sono 10 anni. So che starà soffrendo ed è l’ultima cosa che voglio perché io gli voglio bene”, ha raccontato Rosalinda.

Nella casa di Cinecittà, Rosalinda ha cominciato a mettere in discussione la sua storia d’amore capendo così di non essere più innamorata.

“Ho capito di non amarlo più dal momento in cui ho deciso di intraprendere un’altra relazione e provare qualcosa per un’altra persona. Sapevo e facevo capire che qualcosa si era spento. Un po’ prima di Natale, senza dirlo, ho capito che qualcosa si era spento ma c’era sempre il blocco del rispetto e di dirglielo in tv, davanti a tutta Italia. Non volevo farlo soffrire così tanto ma quando non riuscivo a frenare la voglia di vedere Andrea è successo”, ha aggiunto ancora.

Rosalinda ha inoltre spiegato che, da tempo, nella coppia, c’erano dei problemi di cui ha preso consapevolezza stando nella casa da sola.

“Sono stati 10 anni tra alti e bassi, un anno separati e ci eravamo ripresi ad agosto”, ha concluso Rosalinda.