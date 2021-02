GF Vip, Patrizia De Blanck avverte Giulia Salemi: “Non l’ha dimenticata”

By

GF Vip: Patrizia De Blanck, recentemente intervistata da Nuovo, ha lanciato un avvertimento a Giulia Salemi su Pierpaolo Pretelli.

Il GF Vip ha permesso di far nascere l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma non tutti però sembrano credere in questo sentimento, nonostante abbiano una buona fetta di pubblico che è pronto a sostenerli, ma anche degli addetti ai lavori.

Antonella Elia, ad esempio, non ha mai fatto mistero di credere nel loro amore e di supportarli fino alla fine. Dello stesso parere, purtroppo, non sembra essere Patrizia De Blanck che intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo ha voluto lanciare un avvertimento alla bella modella italo – persiana, in quanto è convinta che l’ex velino moro di Striscia La Notizia sia ancora infatuato di Elisabetta Gregoraci, con cui ha avuto un’amicizia speciale e nulla di più.

Nonostante i diretti interessati abbiano più volte smentito un reale interesse tra loro, Patrizia è convinta che lui sia ancora interessato alla Gregoraci e per questo ha invitato Giulia, che è rimasta delusa da alcuni suoi ex compagni di viaggio, a fare molta attenzione.

Patrizia De Blanck ha lanciato un avvertimento a Giulia Salemi dopo il GF Vip, ecco le sue parole.

Patrizia De Blanck, il dubbio su Pierpaolo a GF Vip: “Chiodo schiaccia chiodo”

Patrizia De Blanck è convinta delle sue parole in quanto ritiene, secondo il suo parere, che per Pierpaolo Pretelli sia stato praticamente impossibile dimenticare Elisabetta Gregoraci nel giro di qualche giorno e per questo motivo ritiene che una volta terminata l’esperienza di lui nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi sarà costretta a fare i conti con il suo fantasma.

“Sono convinta che Giulia debba fare molto attenzione perché credo che Pierpaolo non abbia mai dimenticato Elisabetta e quindi una volta terminato il programma dovrà fare i conti con il suo fantasma” confida Patrizia De Blanck su Pierpaolo Pretelli. “Non può aver dimenticato Elisabetta in un giorno e penso che lui abbia semplicemente utilizzato il sistema chiodo schiaccia chiodo” sostiene, convinta che ci sia un reale interesse soltanto dalla parte dell’ex velino moro di Striscia La Notizia nei confronti di Elisabetta, mentre lei non avrebbe la minima intenzione di frequentarlo.

“Lei si divertiva a trascorrere del tempo con lui, ma non è assolutamente innamorata” ha dichiarato. “Gli ha messo dei paletti fin dall’inizio della loro conoscenza” ha poi concluso la contessa.

-capito che “è una scommessa d’amore”❤️ — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) February 22, 2021

Giulia Salemi, che ha rotto il silenzio dopo la sua eliminazione al GF Vip, starà ad ascoltare il consiglio datole da Patrizia De Blanck che ha insinuato il dubbio su Pierpaolo? Molto probabilmente no, visto che lei è assolutamente sicura di quello che prova per lui e soprattutto quello che Pretelli prova nei suoi confronti.