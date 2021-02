GF Vip, Malgioglio tira un brutto scherzo a Signorini: lui perde la calma

GF Vip: Cristiano Malgioglio ha tirato un brutto scherzo ad Alfonso Signorini in diretta, lui ha perso totalmente la calma.

La puntata di questa sera del GF Vip è stata davvero imprevedibile. Non solo per quanto riguarda le dinamiche del programma, tra eliminazioni e chiarimenti tra i concorrenti di quest’edizione, ma anche per quanto riguarda Alfonso Signorini che è stato il protagonista di terribile scherzo fatto verso la fine di questa serata. Che cos’è successo?

Il conduttore, deve sapere, come ammesso da lui stesso in diretta, dopo aver stoppato la lite tra Samantha De Grenet e Antonella Elia, ha la fobia dei topi e delle mucche. Di quest’ultime durante il corso di quest’edizione non se n’è affatto parlato, dei primi citati sì. In quanto la prima è stata Patrizia De Blanck, affermando che in camera sua spesso e volentieri ha visto un topo aggirarsi per casa e di recente alcuni dei telespettatori hanno notato qualcosa di sospetto aggirarsi per le camere degli studi televisivi.

Per questo motivo Cristiano Malgioglio ha pensato bene di farlo approdare anche nello studio dove avviene la puntata, portandone uno finto e posizionandolo proprio dietro al conduttore e la reazione di lui è stata davvero imprevedibile visto che Alfonso ha sentito tutti gli ex concorrenti urlare mentre erano seduti ai loro posti.

Cristiano Malgioglio ha fatto un brutto scherzo in diretta a Signorini, che è scappato dagli studi urlando come mai prima di ora.

Alfonso Signorini dopo lo scherzo al GF Vip: le sue scuse al pubblico

Alfonso Signorini, non appena ha sentito le urla degli ex concorrenti presenti in studio, e vedendo il topo a pochi centimetri da sé, è corso fuori dagli studi urlando come non mai e chiedendo gli autori del Grande Fratello Vip di mandare in onda la pubblicità, rifiutandosi di voler entrare e riprendere la conduzione del programma.

Pochi dopo secondi, spinto dagli autori, è tornato in studio e non appena gli ex concorrenti hanno provato a fargli capire che si trattava di uno scherzo, lui si è arrabbiato in diretta affermando che certi scherzi non sono di suo gradimento in quanto ha davvero una fobia per i topi e per le mucche. “Ed io per questo l’ho fatto” ha replicato Malgioglio, che poco prima si era emozionato per la dichiarazione di Dayane Mello. “Sapevo che avevi paura“ ha aggiunto.

“Poi le mucche non si potevano di certo far entrare in studio” ha osservato Patrizia De Blanck. “No, non mi piacciono questi scherzi. Facciamo i conti dopo” ha risposto Alfonso Signorini ancora scioccato. “Chiedo scusa al pubblico se ho reagito in questo modo e sono corso via, ma ho davvero la fobia dei topi. Perdonatami” ha concluso il conduttore profondamente imbarazzante.

Lo scherzo del topo in studio, Alfonso scappa nel backstage #GFVIP

pic.twitter.com/ERW7GbCQDU — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 22, 2021

Alfonso Signorini ha lasciato lo studio del GF Vip davvero spaventato. Purtroppo Malgioglio ha toccato un tasto dolente, ma subito dopo ha saputo ridere di quanto accaduto in studio.