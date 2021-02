Samantha De Grenet gela Antonella Elia: la stoccata in diretta, lei una furia

Samantha De Grenet durante il corso della diretta di questa sera al Grande Fratello Vip ha gelato Antonella Elia, mandandola su tutte le furie: ecco per quale motivo.

Samantha De Grenet era una dei concorrenti in lizza per abbandonare la casa del GF Vip durante la diretta di questa sera insieme a Stefania Orlando e Andrea Zenga. In molti erano convinti che la showgirl durante il corso di questa puntata sarebbe uscita e che il pubblico del piccolo schermo avrebbe preferito far restare gli altri due vipponi all’interno del programma, ma così non è stato perché la De Grenet è stata la concorrente più votata al fine di garantire la sua permanenza nello show.

La scelta del pubblico ha stupito tutti, anche gli ex concorrenti in studio. In primis Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, tra l’altro ieri si è commossa in diretta da Barbara d’Urso, hanno esclamato sorpresa che questo risultato non sembrava loro possibile, visto che Samantha non ha preso molto parte alle dinamiche del programma e davano per scontato che fosse lei ad abbandonare il programma questa sera.

Dello stesso parere è stata anche Antonella Elia, che punto la concorrente in diretta, affermando che nemmeno lei si spiega il motivo per cui lei sia rimasta all’interno del programma. Alfonso Signorini ne ha approfittato per chiedere alla sua concorrente cosa ne pensasse da quanto affermato dalla sua fedele opinionista e lei non si è di certo tirata indietro.

Samantha De Grenet ha gelato Antonella Elia, non mandandole di certo a dire al Grande Fratello Vip.

Antonella Elia provoca Samantha De Grenet. Lei: “E’ l’istinto animale”

Il pubblico ha deciso che il primo VIP a salvarsi è SAMANTHA! #GFVIP pic.twitter.com/Yu3ZXm8qvZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Antonella Elia ha lanciato una provocazione a Samantha De Grenet, ma quest’ultima non si è di certo risparmiata, rispondendo per le rime a quanto detto dall’opinionista sul suo conto durante il corso della diretta.

“Io non ho nulla da rispondere perché per me non ha parlato nessuno“ ha tuonato la concorrente, riscontrando un certo consenso da parte del pubblico in studio. La sua affermazione, avvenuta dopo la commozione di Elisabetta Gregoraci, ha mandato su tutte le furie Antonella, che ha subito provato a replicare.

“A me questo tuo tono supponente già da molto fastidio“ ha esordito la Elia. “Se hai detto che non ha parlato nessuno, per quale motivo mi stai rispondendo allora?” ha chiesto in maniera retorica. “E’ stato il mio istinto animale” ha replicato a sua volta la De Grenet, ma Alfonso Signorini ha subito bloccato il tutto, affermando che non voleva di certo ripetere il duro scontro tra le due avvenuto mesi fa. Scontro che creò non poche polemiche nel mondo esterno.

Samantha De Grenet ha mandato su tutte le furie Antonella Elia, limitandosi però a difendersi da quanto detto sul suo conto durante la diretta di questa sera al Grande Fratello Vip. Diretta in cui il pubblico ha scelto di salvare lei e Stefania Orlando, scegliendo di eliminare Andrea Zenga.