Donuts al pistacchio LIGHT: per chi ha voglia di dolce ma con 0 sensi di colpa

I Donuts al pistacchio light sono la soluzione perfetta per chi ha voglia di dolce, ma deve stare attento alla linea: buoni ma con zero sensi di colpa.

Sei a dieta ma hai voglia di qualcosa di dolce, ma stando attenta alla linea? La food blogger Stella Cooking Travel ha pronta la soluzione adatta a te, grazie ai suoi donuts al pistacchio light!

I Donuts sono tra i dolci più popolari degli ultimi anni e devono il loro successo in parte anche ad Homer Simpson, che nella serie a lui dedicata è solito mangiare queste coloratissime ciambelle che hanno fatto gola a tanti. Nonostante il loro gusto sia leggerissimo, la ricetta originale non lo è altrettanto. In quanto è piena di grassi saturi. Certo, una volta ogni tanto non sono di certo da condannare, ma se si ha bisogno di perdere qualche chilo o mantenere una certa linea non sono purtroppo l’ideale.

La soluzione proposta dalla food blogger Stella è una perfetta alternativa. In modo tale da non rinunciare al gusto, ma nemmeno alla linea. Anzi, la variante proposta è perfino meglio dell’originale.

Voglia di dolce ma sei a dieta? Prova i Donuts al pistacchio Light!

Preparare i donust light non è affatto difficile come può sembrare, ma lasciamo la parola a Stella Cooking Travel, che ha ideato la ricetta di queste ciambelle senza grassi e senza zuccheri:

“Quanti come me amanti del pistacchio? Vi assicuro che se siete amanti del pistacchio come me non potrete fare a meno di queste ciambelline!

➡️GUSTOSE CIAMBELLE AL GUSTO CROISSANT GRAZIE ALL’UTILIZZO DELLA FARINA AROMATIZZATA

➡️SONO DAVVERO MOLTO SOFFICI E GUSTOSE

➡️PROFUMATE AL COCCO e PISTACCHIO🥰

➡️SI POSSONO FARCIRE IN VARI MODI IN BASE AI PROPRI GUSTI

➡️UNA TIRA L’ALTRA VI HO AVVISATO🥰😍

Ingredienti:

-130 ml di albume

-30 gr di yogurt greco al cocco

-20 gr latte di soia

-50 gr di farina di avena gusto croissant

-10 gr di cocco

-10 gr di cacao amaro

-idrolitina + limone

Procedimento:

Per prima cosa bisogna mescolare prima gli ingredienti secchi e poi aggiungere un po’ alla volta quelli liquidi continuando sempre a mescolare. Dopo aver completato questo passaggio, bisogna aggiungere l’idrolitina con il limone e mescolare il tutto. Ora è arrivato il momento di preriscaldare il forno a 180 gradi ed ungere lo stampo per ciambelline e metterci il composto che abbiamo preparato poco prima. Dopo di che tutto è pronto per essere infornato. La loro tempo di cottura è di 15 minuti circa. Una volta sfornate, occorre farle raffreddare e immergerle nel cioccolato bianco fuso (mescolato con 1 cucchiaino di crema proteica al pistacchio) prima che si solidifichi decorarle a piacere con la granella di pistacchio.😊

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo di preparazione totale: 30 minuti

Come avete potuto modo di vedere, la ricetta dei donuts light al pistacchio non è affatto difficile da preparare e grazie ai segreti svelati dalla nostra Stella diventano davvero un gioco da ragazzi. Qui, cliccando a questo link, potete trovare altre delle sue ricette, che sono sempre sane ma anche gustose!