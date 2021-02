Rosalinda Cannavò chiude con Dayane Mello dopo essere stata nominata da quest’ultima; “Non rivolgermi più la parola”.

Animi infuocati nella notte nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La scelta di Dayane Mello di mandare al televoto la coppia formata da Stefania Orlando e Rosalinda Cannaò per salvare quella formata da Samantha De Grenet e Andrea Zelletta, ha ferito l’attrice siciliana che non si aspettava tale decisione da parte della modella brasiliana.

Dopo gli scontri delle scorse settimane, durante la puntata condotta da Alfonso Signorini, tra Dayane e Rosalinda c’è stato un chiarimento con la Mello che si è dichiarata alla Cannavò. Tuttavia, la scelta di Dayane di salvare Samantha ha lasciato l’amaro in bocca a Rosalinda che ha deciso di chiudere definitivamente i rapporti con lei.

Rosalinda Cannavò contro Dayane Mello: “È così innamorata di me al punto di propormi suo fratello”

Dopo la puntata con Alfonso Signorini, Dayane Mello ha cercato un chiarimento con Rosalinda Cannavò per spiegarle le motivazioni che l’hanno spinta a salvare Samantha De Grenet e non lei. L’attrice siciliana, però, ha eretto un muro che, pare, non abbia alcuna intenzione di abbattere.

“Non ho assolutamente voglia di parlarti. Anzi, non rivolgermi più la parola. Sono assolutamente sicura, non sono mai stata più sicura nella mia vita”, ha detto Rosalinda.

Rosalinda si è poi sfogata con Stefania Orlando svelando ciò che Dayane le avrebbe detto durante il percorso fatto insieme nella casa del Grande Fratello Vip.

“Almeno questo è servito, di questo non ho dubbi, a smascherarla. Oggi ti dice che non meriti la finale ma domani che sei fantastica e dovresti arrivare fino alla fine. Mi ama. È così innamorata di me, al punto di dirmi di rimanere con il mio ragazzo, di propormi suo fratello. Se devo smascherarla, smascheriamola bene. Me ne vado a testa alta”.

È così innamorata di me che mi ha proposto suo fratello”#gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/vIW2Opnuew — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 23, 2021

Rosalinda ha poi deciso di lasciare la stanza arancione dove ha sempre dormito trasferendosi nella stanza blu insieme a Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta.