Ci sono alimenti che se mangiati tutti i giorni promuovono un buono stato di salute. Uno tra questi è il cetriolo. Scopriamo insieme perché.

Chi segue un’alimentazione sana e bilanciata o si è trovato a dover affrontare qualche dieta, sa bene come i cetrioli rientrino tra le venture con poche calorie e tanto gusto. Croccanti e buoni sia da soli che nelle insalate, rappresentano una scelta vincente già a partire dalla primavera.

Inoltre fanno parte di quegli alimenti a calorie negative in quanto masticandoli se ne consumano più di quante ne apportano. I suoi benefici, però, non sono legati solo alla dieta. Il cetriolo è infatti un alimento sempre più consigliato anche dai medici per via delle sue tante proprietà benefiche. Scopriamo quali sono e come aiuta il nostro organismo se lo mangiamo tutti i giorni.

Mangiare il cetriolo ogni giorno fa bene: ecco perché

Il cetriolo è un alimento che se ben inserito nel proprio piano alimentare può offrire svariati vantaggi. Tra questi i più importanti che si ottengono consumandolo ogni giorno sono:

Dona più idratazione. Il cetriolo è tra le verdure che contengono una maggior quantità di acqua. Per questo motivo mangiarlo ogni giorno aiuta a mantenersi idratati. Ciò fa bene sia alla pelle che all’organismo in generale che, grazie al quantitativo d’acqua che ne ricava può depurarsi in modo naturale.

Stimola la diuresi. Essendo ricco di acqua, il cetriolo aiuta la diuresi, rappresentando un buon modo per disintossicarsi. Non per niente si usa consumarlo anche nell’acqua aromatizzata proprio per le sue incredibili proprietà.

Aiuta dopo una sbornia. Non tutti lo sanno, ma quando si eccede com il bere, mangiare qualche fetta di cetriolo diminuisce gli effetti negativi come l’emicrania che si ha di solito al risveglio. Tutto merito degli zuccheri che contiene e che uniti a vitamine dei gruppo B ed elettroliti, aiutano l’organismo a riprendersi più in fretta.

Protegge da alcuni tumori. Tra le altre cose, il cetriolo è ricco di lignani. Questi contribuiscono a prevenire la comparsa di alcuni tipi di tumori come quello al seno, alle ovaie o alla prostata.

Dona vitamine importanti. Ricco di vitamina C e di quelle del gruppo B si presta ad essere un buon alleato per chi necessità di darsi la carica. Sotto forma di centrifugato dona infatti energia e tutto con pochissime calorie.

Consumare il cetriolo ogni giorno è quindi un buon modo per mantenersi in salute. Ciò che conta è inserirlo, ovviamente, all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata.

Come consumare il cetriolo

Il cetriolo può essere usato in modi diversi. Scopriamo i più importanti al fine di renderne più agevole ed immediato il consumo.

Come spezza fame. Ebbene si, il cetriolo è ottimo da sgranocchiare tra un pasto e l’altro. Preferirlo a snack o altri cibi quando si sente il bisogno di mettere qualcosa sotto i denti aiuterà sia a mantenersi in salute che in perfetta forma fisica.

Sotto forma di centrifugato. Come già detto, il cetriolo può essere usato insieme ad altre verdure sia per un buon centrifugato che per un frullato. Il suo sapore rinfrescante è piacevole e consumato in questo modo dona rapidamente tutte le sue proprietà.

Nell’acqua aromatizzata. Se si fa fatica a mantenersi correttamente idratati, l’acqua al cetriolo aiuta a bere con piacere. Un buon modo per incentivare il bere con qualcosa che sia sano e al contempo rinfrescante. Da tenere a mente sopratutto per i mesi più caldi.

Nelle insalate. Delle fette di cetriolo nell’insalata, rendono il tutto sia più saporito che più croccante. Cosa che avviene con pochissime calorie. Un ingrediente da tenere sempre a portata di mano per mangiare bene.

Sott’aceto. I cetrioli si possono anche mettere sott’aceto. In questo modo si rivelano utili sia per le insalate che per un aperitivo sfizioso e poco calorico.

Ovviamente esistono anche altri modi di consumare il cetrioli. Questi, però, dovrebbero bastare a fornire un’idea di quanto sia buono da mangiare.

Attenzione: Come tutti gli alimenti, anche il cetriolo può avere degli effetti collaterali. Ad esempio non è sempre consigliato a chi soffre di colon irritabile in quanto potrebbe procurare gonfiore. Inoltre va evitato se si allergici. In caso di dubbi è sempre bene chiedere un parere al proprio medico curante.