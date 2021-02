Vincenzo De Lucia, chi è l’imitatore di Barbara d’Urso: età, altezza, carriera

Vincenzo De Lucia è noto al pubblico per le sue fantastiche imitazioni: da Barbara d’Urso a Maria Venier, ma cosa sappiamo di lui?

Vincenzo De Lucia è noto al pubblico del piccolo schermo per essere l’imitatore di numerosi volti femminili appartenenti al mondo dello spettacolo. Da Barbara d’Urso, imitazione presentata a Stasera tutto è possibile, a Maria De Filippi e Mara Venier.

Nome: Vincenzo De Lucia

Età: 34 anni

Data di nascita: 1987

Segno zodiacale: sconosciuto

Professione: attore / imitatore

Luogo di nascita: Napoli

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Profilo Social: Instagram

Vincenzo De Lucia vita privata

Vincenzo De Lucia è uno degli imitatori più amati del piccolo schermo degli italiani. Classe 1987, Vincenzo è nato a Napoli e da sempre è un appassionato di teatro. Nel 2009 ha vinto il premio Alighiro Noschese grazie al suo straordinario talento nel campo delle imitazioni. Purtroppo su di lui non si hanno numerose informazioni su quella che è la sua vita privata, ma sicuramente non mancheranno occasioni per far conoscere la sua persona al grande pubblico che lo ama e lo apprezza per il suo straordinario talento.

Vincenzo De Lucia carriera

Sulla carriera di Vincenzo si trovano decisamente più informazioni, rispetto a quelle legate alla sua vita privata. Come anticipato, è un grande appassionato di teatro e fin da giovanissimo inizia a muovere i primi passi in questo settore. Tant’è che si divide tra il dietro le quinte, come regista e scenaggiatore, ma anche sul palco nel ruolo di attore. Tra le sue esperienze lavorative, è impossibile non menzionare l’esperienza al Teatro Sannazzaro di Napoli, uno dei più famosi della regione Campania.

Sul piccolo schermo il suo debutto avviene nel 2010, in quanto entra a far parte del cast di Marialuna … una vita tutta in salita per poi lavorare con Paolo Migone per lo show comico Come sopravvivere ai lavori in casa, ma il grande successo arriva con la sua entrata nel cast di Made in Sud e consacrato, sempre al fianco di Stefano De Martino, a Stasera tutto è possibile.

Vincenzo De Lucia imitazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo De Lucia Official (@vincenzodelucia_87)

Vincenzo ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo grazie alle sue imitazioni. De Lucia, infatti, è un female impersonator, in grado di imitare alle perfezioni i personaggi più famosi del mondo dello spettacolo. Tra le sue imitazioni più riuscite spiccano i nomi di Maria De Filippi, portata nell’ultima edizione andata in onda di Made in Sud, Mara Venier, presentata con grande ironia dalla diretta interessa nell’edizione 2021 di Domenica In, e Barbara d’Urso portata per la prima volta a Stasera tutto è possibile. L’imitazione della bella conduttrice partenopea, che di recente ha ricevuto una frecciatina da Antonella Clerici, è stata accolta con grande calore dai telespettatori ma anche da lei stessa con non solo ha postato un video di questo momento sui suoi profili social ma mandato anche in onda a Live Non è la d’Urso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo De Lucia Official (@vincenzodelucia_87)

Questo è soltanto una piccola parte del successo che sicuramente Vincenzo troverà durante il corso della sua carriera.