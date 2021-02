Modella, cantante, stilista, imprenditrice, richiestissima dj e nota ereditiera. Paris Hilton è tutto questo e molto altro. Alla sua bio, infatti, si potrebbe aggiungere la definizione di donna tra le più ambite per il ruolo di moglie. Diamo i voti ai suoi outfit.

Nonostante quattro proposte (coordinate da anelli milionari) a quarant’anni la mitica Paris Hilton non si è ancora sposata. Se Carter Reum sarà finalmente quello giusto lo scopriremo nei prossimi mesi. Intanto analizziamo il suo stile con voti e giudizi imparziali dettati solo dalle regole del fashion.

La pronipote di Conrad Hilton (finalmente) si sposa

Il primo a chiederla in sposa fu il famoso modello Jason Shaw nel 2002, tre anni più tardi toccò poi all’armatore greco Paris Latsis ma anche in quel caso si concluse con un nulla di fatto. Seguì poi, nel 2018, il bellissimo attore Chris Zylka (di cinque anni più giovane) che le prese un anello da due milioni di dollari ma la storia non resse.

Nella prima immagine Paris ottiene il voto più alto. Il total look rosso è stupendo. La borsa a cuore sarebbe stata meglio in un altro colore, il cappello è un po’ troppo ma per il resto non c’è nulla da aggiungere. Consigliate sia la giacca che la tuta intera (nonostante stia bene a poche). Voto: 9

Nella foto sopra sembra di vedere una scena del film “Legally Blonde”, conosciuto in Italia come “La rivincita delle bionde” ma invece è proprio la realtà. La protagonista Reese Witherspoon che interpretava l’avvocato Elle Woods, grazie a quella parte ottenne la fama internazionale. Di una parure del genere in pieno giorno non si sentiva il bisogno, la borsa del mini cane è rosa, quindi non è in tinta, e lo stesso – dall’espressione – sembra davvero non gradire il tulle. Voto: 4

Di seguito Paris appare giovane e spensierata. Ottimi gli occhiali bianchi alla Marilyn Monroe, il completo vichy bianco e rosso le sta divinamente ed anche la treccia laterale è azzeccata. Voto: 8

In occasione del suo ultimo compleanno, il 17 febbraio, ci ha pensato il finanziere ed imprenditore Carter Reum a sorprenderla con una romantica proposta di matrimonio in spiaggia – le cui foto hanno già fatto il giro del mondo. Paris, “casualmente” vestita di bianco, con il classico look che ognuna di noi sfoggerebbe di pomeriggio in vacanza ai Caraibi, si mostra con tutt’altro che sobri guanti ricchi di cristalli, simpatica coroncina ed occhiali da diva. Passi per gli accessori ma se si hanno vent’anni e comunque non abbinati all’abito elegantemente chic dal valore di circa 1000 euro, firmato Retrofête. Tocco di classe le ballerine bianche. Voto: 8

Nell’attesa di scoprire quanto sarà sfarzoso il matrimonio della bella Paris, sono già aperte le scommesse sullo stilista che sceglierà per il suo abito da sposa. Non mi sorprenderebbe se decidesse di disegnarlo lei stessa.

Silvia Zanchi