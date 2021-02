Soft Rocher Donuts : la tentazione golosa da cui lasciarsi conquistare!

Soft Rocher Donuts, un dolcetto soffice, goloso e soprattutto sano e leggero con una copertura che ricorda i famosi cioccolatini

Siete alla ricerca di qualcosa di buono e di dolce ma che non attenti alla linea? Le Soft Rocher Donuts sono sfizio da concedervi, la golosità light che conquisterà il palato senza provocare sensi di colpa.

Perfetto per accompagnare un tea con le amiche, una tisana o anche un semplice caffè, potrà essere gustato anche a colazione sia dai grandi ma anche dai più piccoli della famiglia. Scopriamo gli ingredienti e la ricetta per preparare le Soft Rocher Donuts.

Soft Rocher Donuts: gli ingredienti e la ricetta per prepararlo in modo semplice e veloce

La ricetta delle ciambelline Soft Rocher Donuts è nata dal cuore e dalla passione della food blogger healtydory_ ,un dolce goloso, elegante, soffice, leggero e preparato con ingredienti sani. Possono essere gustate a cuor leggero perché:

leggere e salutari

senza zuccheri aggiunti

facili e veloci

senza glutine

adattabili senza per senza lattosio

Ecco come lo presenta la sua creatrice:

“un impasto soffice, delicato, “morbidoso” accompagnato da una golosa copertura al gusto Rocher e da un’avvolgente crema alle nocciole..

Le mie soft Rocher Donuts sono una vera tentazione dal gusto leggero, elegante e delicato..

La loro consistenza ti conquisterà già al primo morso.. Saranno la tua dipendenza più “dolce” e gustosa, la tua coccola.

E ti avviso.. Una tira l’altra..”

Gli ingredienti

Per preparare 4 baby ciambelline, avrete bisogno di:

20 gramm di farina di avena neutra

10 grammi di farina di avena senza glutine Bonbon Rocher

5 grammi di farina di cocco

5 grammi di farina di mandorle

110 ml. di albume

30 grammi di yogurt greco 0%

2 grammi di lievito

crema proteica alla nocciola bianca senza zuccheri aggiunti

cioccolato fondente senza zuccheri aggiunti

granella di nocciole

Il procedimento

In una ciotola unire le farine ed il lievito dopo averli setacciati con lo yogurt greco e l’albume. Dopo aver miscelato fino ad ottenere un impasto omogeneo trasferirlo in uno stampo per ciambelline e cuocere a forno statico a 180 o al vapore per 20 minuti.

Dopo la cottura lasciar raffreddare le ciambelline e nel frattempo sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente, unirvi la granella di nocciole e mescolare. Disporre le ciambelline su una griglia da forno e ricoprirle con il cioccolato fondente. Lasciar raffreddare e solidificare la copertura di cioccolato e decorare con la crema proteica alla nocciola senza zucchero.

Secondo il consiglio della food blogger, si potranno usare direttamente 40 grammi di farina neutra, la farina di cocco e di mandorle servono a rendere l’impasto soffice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricette Light Con Gusto (@healthydory_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricette Light Con Gusto (@healthydory_)