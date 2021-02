GF Vip, Malgioglio spiazza Signorini in diretta: “Volevo andare via”

Al GF Vip, Cristiano Malgioglio ha lasciato Alfonso Signorini senza parole in diretta rivelando di voler abbandonare lo studio perché non considerato dal padron di casa.

Il GF Vip anche oggi è andato in onda con la consueta diretta del venerdì sera e i colpi di scena non sono di certo mancati, visto che all’interno della casa più spiata d’Italia sono diventati quasi all’ordine del giorno. In quanto non sono soltanto i concorrenti nella casa ha fornire sempre nuove dinamiche, ma anche gli ex vipponi che si trovano in studio sono pronti a dare un po’ di pepe durante il corso della diretta.

Questa sera, ad esempio, Alfonso Signorini, dopo essere tornato in collegamento dopo la pubblicità, si è ritrovato Cristiano Malgioglio, che qualche giorno fa ha fatto una rivelazione su Dayane Mello, vagare al centro dello studio senza alcun motivo apparente. O almeno così sembrava fin quando il conduttore non gli ha chiesto che cosa stesse facendo visto che voleva proseguire con il corso della puntata e lui non se l’è fatto ripetere due volte rivelando il perché di tale gesto.

Cristiano Malgioglio voleva lasciare il GF Vip durante la diretta perché stufo di fare da sfondo, senza prendere parte attivamente al programma.

Malgioglio, la protesta al GF Vip: “Non voglio fare da tappezzeria”

Alfonso Signorini non si aspettava minimamente un momento del genere e si è dimostrato abbastanza stupito di quanto accaduto, ma Cristiano Malgioglio non ha voluto sentire ragioni e ha proseguito dimostrando qual è il suo punto di vista durante questa diretta del Grande Fratello Vip.

“Considerato che durante il corso di questa non mi hai per niente considerato, volevo andarmene“ ha esordito il paroliere di Mina. “Perché scusatemi è bello fare da tappezzeria a tutti quanti ma fino ad un certo punto” ha concluso. “Io aspetto fino a mezzanotte, poi vedo se andarmene” ha aggiunto, non appena Signorini lo ha guardato piuttosto imbarazzato dalle sue parole, ma subito lui è tornato a sedersi al suo punto tra l’applauso e le urla del pubblico in studio che hanno apprezzato e non poco questo inatteso siparietto tra i due.

Cristiano Malgioglio ancora una volta ha attirato tutta l’attenzione del pubblico su di sé, strappando un sorriso a tutti i presenti in studio ma anche al pubblico da casa che ha seguito il tutto divertito e sorpreso di quanto accaduto durante il corso di questa puntata.

Malgioglio al GF Vip, anche se non fa più parte dei concorrenti in gara, riesce comunque ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del reality show di canale 5 e non è difficile capirne il motivo visto che anche senza prendere la parola riesce a tenere tutti i riflettori puntati su di lui.