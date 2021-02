La lettera del padre di Tommaso Zorzi è una carezza per il cuore: “Sei speciale”

La lettera del Padre di Tommaso Zorzi è una carezza per il cuore che tutti dovrebbero leggere: le parole del signor Lorenzo.

Lorenzo Zorzi, il padre di Tommaso, risponde all’appello del figlio attraverso una lettera e un video che ha montato personalmente e che è stato trasmesso da Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 19 febbraio. Quelle del signor Lorenzo sono parole importanti per Tommaso che non nasconde la gioia e l’emozione nel sentire il padre leggergli la dichiarazione d’amore più bella per un figlio.

Nella scorsa puntata del reality, Tommaso aveva chiesto al padre di poter ricominciare e il signor Lorenzo non ha esitato un attimo rispondendogli con una lettera meravigliosa.

La lettera integrale del padre di Tommaso Zorzi: “

“Caro Tommy,

sono certo che tu sappia che ti sto seguendo in questa avventura un po’ folle e straniante che stai facendo. Lo faccio anche nei momenti strappati al lavoro, tra una riunione ed una pausa, e mi ha fatto riscoprire un piacere che, a malincuore, non vivevo da tempo e di cui ho nostalgia – la quotidianità della vita e dell’alternarsi tuoi umori.

Se non ti ho fatto una sorpresa venendoti a trovare o se non mi sono mai esposto pubblicamente anche solo con un post sui social, è solo a causa della mia ritrosia congenita e non certo perchè non hai il mio sostegno. Lo hai sempre avuto.

Credo che non ci sia nulla che può fare più felice un padre di vedere il proprio figlio farsi strada nella vita con le proprie forze. Ho sempre pensato che il mio compito fosse quello di proteggerti, di farti crescere, di darti tutti gli strumenti possibili per affrontare la vita e poi lasciarti andare: nessun percorso stabilito, nessun modello da seguire. Ti ho dato piena libertà nello scegliere la tua strada e, credimi, non è sempre facile per un genitore. Ma sei sempre riuscito a guadagnarti la fiducia sul campo.

Sei un ragazzo pieno di talento e devi ritenerti fortunato per questo perchè non ne hai merito. Questi talenti, però, li sai mettere a frutto e di questo devi essere orgoglioso. Sei capace di miscelare nelle giuste dosi creatività e metodo, sfrontatezza e sensibilità, senso dell’umorismo e malinconia, ansia e dedizione. Penso che sia questo che ti rende speciale e poi sai dare importanza alle cose che la meritano, ne fai una questione di principio.

Hai avuto la fortuna di avere una famiglia nella quale hai potuto esprimere la tua sessualità senza alcun problema, hai anche vissuto sulla tua persona cosa vuol dire l’ignoranza della gente su questi temi. Non ti sei mai tirato indietro quando hai avuto l’occasione di denunciare una discriminazione, di sottolineare la stupidità di certe frasi dette anche da personaggi conosciuti o di aiutare un ragazzino a prendere coraggio nel fare outing con la propria famiglia.

In un mondo social che parla di cose che “hanno chiesto in moltissimi” e distribuisce codici sconto c’è bisogno anche di quelli che parlano di cose che riguardano pochi e che non fanno sconti sui diritti.

E poi sei quello che la scorsa primavera, nel pieno del lockdown in una Milano quasi spettrale, una mattina ti sei alzato e hai fatto il tuo personale dito di Cattelan a questa pandemia. E’ un bellissimo insegnamento. Nei momenti di sconforto bisogna indossare il miglior vestito, riempirsi le tasche di riso e ballare in faccia alle avversità.

Ti voglio bene, papà”.

“Non ho parole. Credo che sia una delle lettere più belle che abbia mai letto. Il fatto che l’abbia scritta il mio papà la rende la Lettera. Ho una voglia di riprendere in mano il mio rapporto con mio padre che, ora più che mai si fa sentire. Ho ritrovato un bambino che ha voglia di stare con il suo papà“, è la risposta di Tommaso.