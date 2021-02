Questo bambino era destinato a diventare una delle star più importanti del cinema americano, ed è stato considerato a lungo l’attore più bello di Hollywood.

Figlio del dirigente di una ditta di trasporti e di una consigliera scolastica, questo bambino è nato nella stessa città di Homer Simpson cioè a Springfield, negli Stati Uniti.

Ha un fratello e una sorella, ma lui è l’unico ad aver scelto una carriera nel mondo dello spettacolo.

Da giovane ha studiato giornalismo e grafica pubblicitaria, tuttavia non ha mai terminato gli studi al college perché ha deciso di interrompere gli studi per inseguire il sogno di diventare un attore.

Quando ha deciso di mettere in pratica la sua decisione è sbarcato a Hollywood con poco più di 30 Dollari in tasca e pochissimi altri mezzi a disposizione. Al tempo venne ospitato in casa di una sua amica cantante, che lo aiutò durante i primi (durissimi) tempi della gavetta.

Per mantenersi mentre inseguiva il sogno di sfondare nel cinema, questo futuro attore ha fatto letteralmente qualsiasi tipo di lavoro. È stato facchino per una ditta di elettrodomestici e autista di limousine per un’agenzia che organizzava spettacoli di spogliarello femminile. Come se non bastasse ha lavorato come mascotte pubblicitaria per un ristorante, e distribuiva volantini per la strada vestito con un grosso costume da pollo.

L’attore più bello di Hollywood che andava in giro con i capelli a forma di ciotola

Nato nel 1963, come tutti i bambini della sua generazione ha dovuto portare acconciature piuttosto discutibili da bambino, come dimostra questa fotografia scattata alla fine di un torneo di basket.

Da giovane questo attore ha praticato moltissimi sport e questo lo ha portato a essere molto a suo agio con l’attività fisica, cosa che gli ha permesso di mantenere un fisico mozzafiato anche con il passare degli anni.

Hai capito chi è?

Si tratta di Brad Pitt, il cui vero nome è William Bradley Pitt. In questa fotografia aveva appena dieci anni e il discutibilissimo taglio di capelli a scodella che tanti bambini della sua età hanno dovuto portare.

Fortunatamente, una volta cresciuto, Brad ha potuto liberarsi di quell’acconciatura imbarazzante per adottare tagli di capelli più moderni e soprattutto al passo con i tempi.

Nel corso della sua carriera in realtà Brad è stato un vero e proprio trasformista. Molti ritengono infatti che abbia l’innata capacità di adeguarsi esteticamente alla donna che sta frequentando in un determinato periodo.

Tra le relazioni famose di Brad Pitt ci sono sicuramente quella con Gwineth Paltrow, quella celeberrima con la ex moglie Jennifer Aniston e naturalmente la più importante della sua vita, quella con Angelina Jolie.

Una curiosità: Brad Pitt e Angelina Jolie si sono conosciuti sul set del film Mr. and Mrs. Smith, un film di spionaggio in cui i due interpretavano una coppia di assassini.

A quanto pare, Brad fu sul punto di licenziarsi dal film perché inizialmente la sua controparte femminile avrebbe dovuto essere interpretata dall’attrice Nicole Kidman. Chiaramente tra i due non corre affatto buon sangue, dal momento che Pitt era disposto a mollare tutto pur di non lavorare con lei. Fortunatamente alla fine a Nicole venne preferita Angelina e i due, dopo aver passato un intero film fingendo di essere marito e moglie, alla fine si innamorarono.

All’epoca però Brad era ancora sposato con Jennifer Aniston: la relazione era agli sgoccioli, anche se anni dopo i due si sono rivisti in una famosissima video chiamata in cui lei gli diceva che era ancora uno degli uomini più sexy sulla faccia della terra.

Era il 2005 quando Brad e Angelina cominciarono una relazione destinata a diventare la più importante delle loro vite. Le prime avvisaglie della loro relazione arrivarono dai paparazzi, che li “pizzicarono” nel corso di una vacanza in Kenya.

La sintonia tra i due era talmente palpabile che Hollywood creò per loro il nomignolo di coppia “Brangelina”. I due attori però impiegarono diverso tempo prima di dare la loro storia in pasto alla stampa: parlarono ufficialmente della loro unione solo nel 2006, quando Angelina annunciò di essere incinta della sua prima figlia naturale, Shiloh Nouvel. All’epoca Angelina aveva già adottato Maddox, bambino di origini cambogiane e Zahara, di origini etiopi.

Successivamente rimase incinta di nuovo e diede alla luce due gemelli, Knox e Vivienne ma nel frattempo Angelina aveva adottato Pax Thien, bambino di tre anni di origini vietnamita.

Il clan multietnico Jolie – Pitt sembrava una famiglia assolutamente felice, ma le cose non durarono a lungo.

Brad e Angelina si fidanzarono ufficialmente nel 2012, e si sposarono nel 2014. All’epoca lei decise di indossare un lunghissimo velo da sposa su cui erano stati ricamati i disegni e le dediche scritte da tutti i suoi figli.

Purtroppo i problemi di alcool e di droga a cui Brad Pitt andò incontro in questo periodo della sua vita non risparmiarono la sua vita familiare. Nel 2016, dopo appena due anni di matrimonio, Angelina chiese il divorzio accusando il marito di comportamenti violenti.

Successivamente, quello che viene ancora considerato l’attore più bello di Hollywood ha dovuto lavorare molto duramente pe riprendere il controllo della sua vita e per liberarsi dei propri demoni.

Negli anni naturalmente è molto cambiato, anche se certamente moltissime donne lo ricordano per il bellissimo uomo dalla bionda chioma fluente che era da giovane.

Quando però nel 2019 si è presentato nella laguna veneziana in occasione del Festival del Cinema di Venezia, ha fatto letteralmente strage di cuori, a dimostrazione che l’età non conta se sei l’attore più bello di Hollywood.

I suoi punti di forza? Essere ormai in pace con se stesso ed essere maturato attraverso numerose difficoltà personali e professionali. Per 20 anni, ad esempio, è stato bandito dalla Cina: l’attore sarebbe stato arrestato se avesse deciso di mettere piede nel Paese a causa del film Sette Anni in Tibet. Nella pellicola si celebrava la grandezza della figura del Dalai Lama, carica religiosa non tollerata dal governo cinese. Fortunatamente, dopo un paio di decenni, la “taglia sulla testa” dell’attore non esiste più.