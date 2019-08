Brad Pitt arriva a Venezia e non ce n’è più per nessuno

Scoppola, sorriso beffardo, capelli leggermente lunghi e fascino a tonnellate. Così Brad Pitt ha letteralmente conquistato Venezia.

Arriva a Venezia con maglietta verde, jeans e coppola. Poi il red carpet per la prima del film Ad Astra, in smoking e capelli lunghi. One entrambe le versioni Brad Pitt è letteralmente mozzafiato!

All’hotel Excelsior erano in molti ad attenderlo, fan pronti a strappare una foto o un autografo, e lui certo non si è tirato indietro. Poi per un po’ si sono perse le sue tracce ma quando è giunto il momento dell’atteso red carpet il verdetto è stato unanime: Brad Pitt ha sbancato Venezia!

Brad Pitt a Venezia conquista tutti

Accompagnato dalle due componenti femminili del cast del film, Liv Tyler e Rutt Negga, e dal regista James Gray, Brad Pitt ha letteralmente monopolizzato la scena. Un fascino magnetico esaltato dall’indiscussa eleganza, ma, soprattutto, tanta generosità. L’attore ha infatti voluto concedere quasi tutto il suo tempo ai fan, mai così numerosi, tornando indietro ben tre volte per firmare autografi e fare selfie, senza mai lesinare sorrisi e battute.

In pochi forse avrebbe scommetto su una tale rinascita del divo considerato da sempre icona per eccellenza della vera bellezza, quella con la B maiuscola. Il divorzio da Angelina Jolie aveva fatto sentire il suo peso e risollevarsi appariva arduo.

Ora però ritroviamo un Brad Pitt in splendida forma, per molti già favorito per l’Oscar con il suo ruolo da astronauta in Ad astra, sorridente e molto visino ai suoi fan ma, soprattutto, bello in modo sconcertante.

Pare proprio che l’astro di Brad Pitt sia destinato a non tramontare mai.

