Uomini e Donne, Roberta insinua il dubbio su Riccardo: pubblico in rivolta

Uomini e Donne oggi ha mandato l’ennesimo confronto tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, ma il pubblico del piccolo schermo sembrava voler vedere tutt’altro.

Uomini e Donne sta per terminare gli appuntamenti previsti questa settimana ed ad inizio puntata Maria De Filippi aveva annunciato la scelta di Sophie Codegoni e il pubblico del piccolo schermo, per questo motivo, si aspettava di vedere questo momento, ma così non è stato. In quanto durante la messa in onda di oggi si è discusso dell’ennesimo confronto tra Roberta e Riccardo.

Roberta ha insinuato il dubbio sul cavaliere, affermando che lui si sottrarrebbe ad un rapporto fisico più carnale, nonostante in passato tra loro ci fosse una grande sintonia da questo punto di vista. Tina Cipollari ha preso le parti della dama, affermando che la stessa problematica era stata espressa anche dalla sua ex fidanzata: Ida Platano.

Il cavaliere è rimasto piuttosto deluso che in studio si discutesse della sua virilità e ha trovato il tutto alquanto irrispettoso, ma Maria De Filippi ha chiarito che Roberta non ha insinuato alcun dubbio su di lei in quanto non sarebbe un problema fisico come molti hanno potuto intendere.

Riccardo a Uomini e Donne si è sentito messo in discussione, ma come ha reagito il pubblico del piccolo schermo di fronte all’appuntamento di oggi?

Roberta e Riccardo amore al capolinea? Il pubblico di Uomini e Donne li boccia

La storia tra Roberta e Riccardo di Uomini e Donne ha diviso il pubblico del piccolo schermo. Alcuni hanno trovato davvero incoerente l’atteggiamento assunto dalla dama, in quanto prima si lamentava che il loro rapporto proseguisse soltanto da un punto di vista fisico ed ora che si è spostato su un altro piano non le andrebbe ugualmente bene.

Altri, invece, hanno bocciato il cavaliere ritenendo il suo atteggiamento alquanto maschilista e concordano con le parole espresse da Maria De Filippi. Anche se alcuni telespettatori non sono sembrati essere dello stesso parere della padrona di casa, sostenendo la tesi che in studio si utilizzano due pesi e due misure diverse a seconda di chi si trova di fronte.

Pure Roberta mi perplime: cosa cerca davvero? E troppo distaccato no e troppo presente no e troppo via di mezzo no. Cosa vuole? Sono anni che sta gente sta dentro al programma ma basta in quello studio solo una persona può e DEVE rimanere per sempre: GEMMA #uominiedonne — [Righetto] (@Ri_Ghetto) February 18, 2021

Prima si lamentano che l’uomo pensa solo al sesso e poi appena c’è uno un po’ diverso che sa argomentare e che in testa ha anche altro lo attaccate o fate scene da allupate? Ci credo che uno scappa. Che mondo vergognoso. Grande Riccardo! #uominiedonne — Alessia Cutrò (@Aleccia94) February 18, 2021

Maria, anche meno. I tuoi interventi ultimamente sono aggressivi e di parte (quasi sempre quella sbagliata).

Un po’ di obiettività ti dovrebbe portare ad intervenire anche quando le TUE beniamine sono nel torto marcio o assolutamente contraddittorie. #uominiedonne — Barone Sauzer (@Barone_Sauzer) February 18, 2021

#uominiedonne Riccardo vai a fare delle sedute da un analista invece di rompere i coglioni alle donne tu hai una rabbia repressa verso le donne non hai rispetto per i loro sentimenti la vorresti appariscente sebesce con te la vuoi esibire e poi non la desideri non sei coinvolto — Anna Rachele Landi (@anna_annalu) February 18, 2021

#uominiedonne

Altro maschilista altra corsa…

CLASSICO UOMO CHE COME DICE MARIA SE CI PROVA CON LA DONNA È SEMPRE COLPA DELLA DONNA…. — TRASHATTO (@AMOILTRASH1) February 18, 2021

Uomini e Donne oggi ha deluso il pubblico che sperava di potersi emozionare con il momento della scelta di Sophie ed invece ha ammirato il confronto avvenuto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Sembra essere più chiaro che mai, purtroppo, che il sentimento tra loro sia arrivato al capolinea in quanto non riescono a trovare un punto di incontro.