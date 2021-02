Uomini e Donne oggi, verso la scelta di Sophie? Sorprese in studio

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 18 febbraio: si avvicina il momento della scelta di Sophie Codegoni? Sorprese in studio.

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 18 febbraio, ma chi saranno i protagonisti della nuova puntata? Oggi più che mai c’è una grande incertezza su cosa andrà in onda all’interno del programma di Maria De Filippi. In base alle anticipazioni delle registrazioni diffuse dal Vicolo delle News, la puntata che dovrebbe andare in onda dovrebbe essere quella della registrazione della scelta di Sophie Codegoni.

Tuttavia, prima di quel momento, la puntata potrebbe cominciate con il momento dedicato al trono over, in particolare a Gemma Galgani che, nella puntata di ieri del dating show di canale 5, è stata la protagonista di una scelta in stile Il Segreto.

La puntata di Uomini e Donne di oggi, dunque, sarà dedicata a Gemma Galgani e alle sue avventure sentimentali o a Sophie Codegoni la cui scelta è già stata registrata? Qualora dovesse andare in onda la puntata dedicata alla scelta di Sophie Codegoni, il pubblico del programma di Maria De Filippi dovrebbe rivedere Davide Donadei e Chiara Rabbi che sono tornati in studio dopo la scelta.

Il momento della scelta di Sophie, dunque, è imminente. La giovane tronista di Uomini e donne ha affrontato l’ultima parte del suo percorso con i corteggiatori Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Quest’ultimo è arrivato in trasmissione quando il percorso di Sophie era già iniziato. Esterna dopo esterna, tuttavia, è riuscito a conquistare le attenzioni di Sophie che, però, non ha mai nascosto la propria preferenza per Matteo di cui si è fidata dal primo istante.

Nonostante la giovane età, Sophie ha dimostrato di essere una ragazza dal carattere forte, deciso e determinato. Con entrambi i corteggiatori ha tirato fuori il carattere e non sono mancate anche le discussioni. Tuttavia, è riuscita anche a tirare fuori il suo lato dolce e sognatore. Sophie, oltre ai corteggiatori, ha conquistato la fiducia anche di Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari che le augurano di vivere una bellissima favola d’amore.