Ludovica Frasca, l’ex velina si sposa: Ecco chi è l’uomo della sua vita

Ludovica Frasca ex velina mora di Striscia la notizia, ha completamente cambiato look e vita: ora è bionda e vive in America e presto convolerà a nozze con l’uomo della sua vita. Ecco chi è.

Look totalmente cambiato, la bella mora di Striscia La Notizia adesso è bionda ed ha cambiato totalmente vita. L’ex velina Ludovica Frascia ha totalmente rivoluzionato la sua esistenza, talmente tanto da trasferirsi negli States.

Nel suo profilo Instagram, l’ex velina di cui a lungo si è parlato per aver avuto una relazione con Luca Bizzarri, mostra un meraviglioso anello di fidanzamento. Ludovica all’epoca in cui stava insieme a Luca (dal 2014 al 2017) aveva a lungo parlato di matrimonio in vista, realtà poi sfumata con l’annuncio della crisi e della rottura tra i due.

Ma ciò nonostante Ludovica sembra aver ritrovato il sorriso nelle braccia di un altro uomo, un americano e con cui l’ex velina sembra fare davvero sul serio. Vediamo insieme chi è.

Ecco chi è Franck Faricy, l’imprenditore americano che ha conquistato il cuore di Ludovica

Ludovica è pronta alle nozze con l’uomo a cui è legata da circa un anno, il suo nome e Franck Faricy ed è un imprenditore americano. I due si sono scambiati il primo bacio proprio nel giorno di San Valentino a New York.

Lo ricorda lei stessa nello scatto postato su Instagram. Insieme a lei nella foto c’è anche Franck sono entrambi nudi davanti a una finestra, e svela: “Un anno fa, a San Valentino, ci siamo baciati per la prima volta in questo posto, in questo hotel. Ricordo tutto di quel giorno. Un anno dopo eccoci qui. Non posso credere che tu mi abbia portato di nuovo qui. Ti amo oltre misura, parole, concetti”.

Oggi la coppia sembra essere arrivata al fatidico sì. Proprio Ludovica lo annuncia sui suoi social: “Ah, ci siamo dimenticati di dirvi una cosa riguardo ieri sera! Ho detto sì”, scrive la bella ex velina di Striscia la Notizia. Mostra anche l’anello di fidanzamento: un solitario.