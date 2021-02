By

Cristina Chiabotto, fidanzata per dodici anni con l’attore Fabio Fulco, si è sposata a settembre 2019 con il manager torinese Marco Roscio. La coppia è in dolce attesa della loro prima figlia. Vediamo i look della bellissima modella.

Ha scelto un suo coetaneo per sposarsi e metter su famiglia. L’ex Miss Italia (correva l’anno 2004) è una donna realizzata e felice. Su Instagram si leggono di continuo frasi affettuose tra lei e suo marito ed i follower li amano. Vediamo oggi lo stile di Cristina Chiabotto.

L’importanza di un incontro che le ha cambiato la vita

Nella prima immagine la vediamo in un abito morbido color ciclamino che mette in risalto la chioma bionda e nasconde leggermente le curve della gravidanza. Subito dopo, ecco la sempre sorridente Cristina nella sua casa a Torino, sfoggiare un lungo abito scintillante di una boutique della città, Niche Maison. L’eleganza è proprio la normalità per alcune di noi…

Difficile trovarle un difetto, di lei si ricordano solo tanti successi. Basti pensare a programmi come “Ballando con le Stelle” (dove scoccò la scintilla con l’ex Fabio Fulco), “Le Iene” su Italia 1, “Wind Music Award” e “JTV” – canale ufficiale della Juventus.

Nella foto sopra posa in uno studio milanese con anfibi che sono di moda da quando abbia memoria, giacca maschile, shorts in pelle nera e t-shirt bianca basica. Non avrei saputo fare di meglio e, tocco di classe, le gambe rigorosamente senza calze.

Dopo il matrimonio da favola alla reggia di Venaria Reale le cui immagini erano state vendute in esclusiva al settimanale Chi (Alfonso Signorini faceva parte dei quattrocento invitati) la storia con l’amore della sua vita va a gonfie vele. A parte le interviste di rito per mostrarsi in questa nuova fase di futura madre, Cristina sembra aver messo da parte il lavoro.

La sua gioia è evidente in ogni singolo scatto che posta sui social. L’accessorio più bello -come dice lei stessa – è il sorriso, che non deve mai mancare.

Silvia Zanchi