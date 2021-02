Se non sai più come fare per calmare il pianto del neonato ecco un metodo infallibile: le 5 S del pediatra delle star hollywoodiane Harvey Karp. Scopriamolo.

Il pianto del neonato può mettere a dura prova le forze di mamma e papà. I bambini appena nati, infatti, usano il pianto per comunicare i loro bisogni. Dalla fame, alla sete, alla stanchezza, passando per il pannolino sporco e le coliche, i neonati hanno come unico mezzo per chiedere qualcosa agli adulti solo il pianto.

Ma a lungo andare può essere molto pesante per i genitori, specie se i piccoli piangono la notte, privando del sonno mamma e papà. Ecco che allora il pediatra delle star hollywoodiane e vip statunitensi tra cui Madonna, Harvey Karp, ha ideato un metodo infallibile definito delle 5 S per far calmare il pianto dei neonati. Scopriamo di più.

Ecco in cosa consiste il metodo delle 5 S per calmare il pianto dei neonati

Con l’arrivo di un neonato in casa cambiano tutti gli equilibri della famiglia. Un bambino appena nato infatti ha bisogno di attenzioni e cure speciali, non considerando che le sue esigenze possono talvolta mettere a dura prova i genitori, specie quelli alle prime armi.

I neonati comunicano con gli adulti attraverso il pianto e di conseguenza qualsiasi esigenza abbiano la manifestano attraverso di esso. Secondo il pediatra delle star americane Harvey Karp fare la mamma è stressante al pari di un addestramento per entrare in Marina.

L’esperto spiega come il 15% dei neonati pianga per oltre 3 ore al giorno. E in media i neonati piangono all’incirca per 90 minuti nell’arco di una giornata. Tutto ciò provoca privazione del sonno, esposizione a rumori forti, nonché ansia e stress dovute anche al fatto di dover decifrare le motivazioni che si celano dietro al pianto dei neonati. A tali sollecitazioni vengono sottoposti anche i marine negli addestramenti.

A tal proposito Harvey Karp ha ideato un sistema infallibile per calmare il pianto dei bebè definito come metodo delle 5 S dovuto alle 5 parole inglesi: Swaddling, Side/Stomach, Shushing, Swinging, Sucking. Scopriamo di cosa si tratta.

1) Swaddling: ovvero fasciare il neonato. Secondo il pediatra questa tecnica permette di riprodurre la sensazione di conforto che il piccolo prova nel grembo materno. Una soluzione che possiamo adottare quando dormono, o se sono particolarmente agitati. Ovviamente non dovranno stare tutto il giorno fasciati.

Un’altra raccomandazione è di posizionare le braccia del bambino lungo i suoi fianchi lasciando però libere le anche e le gambe. Assicuriamoci infine che il bambino non abbia troppo caldo, a tal proposito scegliamo un fazzoletto leggero e non copriamogli la testa.

Per vedere come si fa basta guardare il video tutorial qui sotto.

2) Side/Stomach: ovvero sul fianco o sulla pancia. Se mettiamo il bambino di fianco o sulla pancia si calmerà subito. Attenzione però a non far dormire mai il neonato in queste posizioni. I pediatri sostengono che l’unica posizione sicura è quella supina. Lo possiamo mettere nelle altre posizioni solo per calmarlo e sotto nostra stretta visione. Ma quando dorme assicuriamoci sempre che il neonato sia in posizione supina per evitare il rischio della Sids.

3) Shushing: il rumore nell’utero. Quando il feto era nel grembo materno poteva sentire tutti i rumori all’esterno ma in maniera ovattata, come un sibilo. L’effetto possiamo descriverlo come un’aspirapolvere in funzione o il phon per asciugare i capelli. Questi rumori, definiti bianchi, aiutano il neonato a calmarlo dal pianto e a dormire. A questo proposito esistono diverse app che riproducono rumori bianchi, ma ci sono anche tanti video su youtube. Eccone uno qui sotto.

4) Swinging: cullare, dondolare. Ai neonati piace essere cullati questo perché fino a poco tempo fa nel ventre materno erano costantemente soggetti ai movimenti della mamma. Esiste però un sistema per cullare i neonati in maniera efficace. Se il movimento è troppo grande il bambino sarà soggetto alle coliche. Il segreto è fare delle piccole oscillazioni di 2,5 centimetri, arrivando fino a un massimo di 3 centimetri, supportando bene la testa e il collo del neonato. Assolutamente da evitare, invece, movimenti troppo indelicati che vanno a scuotere il neonato perché molto pericolosi per la salute del piccolo.

5) Sucking: succhiare. La suzione è l’atto dei neonati che li rende calmi per antonomasia. Quante volte vi sarà capitato di far smettere di piangere il vostro bambino allattandolo. Con il seno o con il ciuccio i neonati succhiando si calmeranno subito.

Naturalmente ogni neonato è diverso e ognuno dovrà fare dei tentativi prima di riuscire a trovare il metodo giusto per calmare il proprio bambino. In linea di massima però applicando bene le 5 S si potranno ottenere dei buoni risultati.