Isola dei Famosi: Massimiliano Rosolino nel cast? Cachet da capogiro

L’Isola dei Famosi tornerà presto sul piccolo schermo degli italiani e nel cast sembrerebbe esserci anche Massimiliano Rosolino, che avrebbe ricevuto un cachet da capogiro.

L’Isola dei Famosi è stato fermo per qualche stagione a causa della pandemia, ma ora è pronto a tornare con numerose novità. La prima riguarda sicuramente il cambio della conduttrice, che non vede più Alessia Marcuzzi ma Ilary Blasi nelle vesti di conduttrice.

Per quanto riguardo il nome dell’inviato e degli opinionisti che l’accompagneranno durante il corso di questa nuova avventura, tutto è ancora top secret, ma il portale Tv Blog ha svelato una succosa anteprima su quello che potrebbe essere uno dei concorrenti di questa nuova edizione. Chi?

Massimiliano Rosolino! Massimiliano non è del tutto nuovo a questo genere di programmi, in quanto in passato ha scelto di mettersi in gioco attraverso la partecipazione a Ballando con le stelle, dove ha trovato l’amore, e Pechino Express. Secondo il portale, Massimiliano Rosolino è nel cast dell’Isola dei Famosi e il cachet che avrebbe percepito sarebbe davvero da capogiro.

Massimiliano Rosolino all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi: l’indiscrezione

Massimiliano Rosolino, che non è comparso nel cast rivelato in anteprima da Il Giornalettismo, avrebbe percepito, o starebbe per percepire, una cifra da capogiro per prendere parte al reality show condotto da Ilary Blasi.

Secondo quanto rivelato dal portale, il cachet del nuotatore sarebbe di ben 100 mila euro. Una cifra da capogiro che la produzione del programma avrebbe scelto di affidare allo sportivo, consapevole che la sua presenza all’interno del programma scatenerebbe e non poco gli animi tra gli altri concorrenti, visto che Massimiliano è simpatico, divertente e senza peli sulla lingua. Un elemento sicuramente valido che oltre a portare una ventata di freschezza al programma, potrebbe scatenare numerose dinamiche.

Massimiliano Rosolino all’Isola dei Famosi sarebbe dunque un ottimo acquisto da parte della produzione, ma per averne la conferma non bisogna che pazientare ancora qualche altro giorno, visto che non manca così tanto alla partenza del programma. In quanto dovrebbe tornare in onda il 12 marzo.