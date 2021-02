Pullover e maglioni, evergreen della moda e veri e propri irrinunciabili del nostro guardaroba: sì ma quali sono i modelli che ogni donna dovrebbe acquistare?

Fidato compagno di ogni inverno, capo adatto a tutte le occasioni e soprattutto un grande classico di cui è impossibile fare a meno.

Stiamo parlando del maglione, un caposaldo del guardaroba di maschi e femmine, capo che si rinnova di anno in anno rimanendo sempre e comunque una certezza.

Come per ogni classico della moda poi, a prescindere dalle nuove proposte, ci sono dei modelli intramontabili, quelli he sembrano non accusare lo scorrere del tempo i suoi quali si può sempre fare affidamento. Impossibile non averli nell’armadio!

E tu, hai già acquistato i cinque modelli must have dell’amato maglione? Scopri con noi se hai tutto l’occorrente.

5 modelli di maglioni must have

I cinque modelli intramontabili di maglione che abbiamo selezionato sono dei veri e propri evergreen, adatti a tutte le occasioni e, soprattutto, a tutte le fisicità.

Dopo la descrizione troverete anche alcuni suggerimenti per gli acquisti: magari si potrebbe presentare un’inattesa voglia di shopping dopo la lettura.

Maglioni eleganti – Già perché non stiamo parlando solo di un capo casual ma di qualcosa da indossare anche per una giornata di lavoro, a patto di avere i giusti dettaglia. Largo dunque a perle, volant e applicazioni di ogni genere, a patto però di puntare poi su colori basici, nuance soft e delicate come il color panna, il verde menta, il bianco, il beige, il rosa cipria, l’azzurro carta da zucchero, il grigio chiaro e così via.

Maglione over – E’ l’incarnazione stessa del confort. Caldo, soffice e avvolgente risolleverà l’umore anche nelle giornate più cupe e fredde. Un bel leggings sotto, stivale comodo e siamo pronte per affrontare ogni ostacolo. Piccola annotazione: no, non si tratta di una scelta che slancerà la vostra figura quindi valutate con molta attenzione.

Pura lana o cashmere – E’ vero, stiamo parlando di una piccola spesa extra ma è altrettanto importante sottolineare come un capo di qualità sappia fare la differenza. Ora, non stiamo dicendo che tutti i vostri maglioni dovranno esser 100% lana ma che almeno un capo di vera lana o anche misto cashmere dovrete senza dubbio averlo nel vostro armadio: fidatevi, farà la differenza e non saprete più separarvene.

Collo importante – Che sia un collo alto o ad anello è l’ancora di salvezza di chi teme il freddo sulla gola. Certo il collo alto è l’assicurazione al 100% quello ad anello forse una questione più di piacevolezza estetica ma entrambi garantiscono il giusto appruo di calore e tengono lontana la laringite.

Motivo intrecciato – Il maglione classico per eccellenza, legato nell’immaginario collettivo a weekend sulla neve e lunghe notti di fronte al camino. Ricordate che le trecceremmo possono esser più o meno spesse quindi sceglietele in base a quale variante valorizza maggiormente la vostra silhouette.