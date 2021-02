Isola dei Famosi 2021: annunciato il cast completo di Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani dopo aver passato un paio di stagioni in panchina. Per l’occasione, il portale di Giornalettismo ha annunciato il cast completo di Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi, un po’ a causa della pandemia, un po’ a causa delle scelte di palinsesto, è rimasto per qualche tempo in panchina. In quanto Mediaset ha preferito puntare poi, in un secondo momento, sul Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. L’allontanamento del programma dal piccolo schermo però non è durato a lungo. In quanto ora che la situazione si è leggermente calmata è pronto a fare il suo ritorno in tv.

Per l’occasione, però, c’è stato un cambio di conduzione. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi al programma, scelta condivisa dall’azienda stessa, si è pensato di puntare su Ilary Blasi che è pronta a tornare in tv in veste di conduttrice. Almeno per il momento questa è l’unica informazione certa, ma i rumors in rete non si sono di certi mancati.

Nonostante il nome della conduttrice sia certo, non lo sono invece quello degli opinionisti. Si è mormorato che la conduttrice volesse puntare a Tina Cipollari, ma che quest’ultima le abbia detto di no perché preferisce restare fedele a Maria De Filippi, e poi si è parlato anche di Tommaso Zorzi, ma questo nome è poi sfumato nel nulla.

Il portale Giornalettismo, però, ha annunciato il cast dell’Isola dei Famosi 2021 che dovrebbe accompagnare Ilary Blasi in questa nuova avventura. Curiosi di scoprire i nomi di tutti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno scelto di mettersi in gioco?

Ilary Blasi: chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021

Il cast di Ilary Blasi per l’Isola dei Famosi sembra promettere davvero bene. Il primo concorrente che cita il portale è, rullo di tamburi, Giovanni Ciacci, che qualche giorno fa da Barbara d’Urso aveva negato di essere preso in considerazione dalla produzione di canale 5. Poi troviamo Amedeo Goria, giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta, che in maniera inevitabile è stato protagonista anche del Grande Fratello Vip, visto il legame che c’è tra loro.

Il cast continua poi con Paul Gascoigne, ex allenatore calcistico, e prosegue con Brando Giorgi, attore ed ex modello. Poi troviamo, reduce dall’esperienza di Ballando con le stelle, Elisa Isoardi, mentre da Pechino Express arriva più carica che mai Vera Gemma.

Sempre da Ballando con le stelle, punta anche il nome del modello Akash Kumar e tornando al GF Vip, c’è quello della mamma di Giulia Salemi, Fariba. Nel mondo dello sport, invece, spunta il nome di Clemente Russo per poi approdare al cromatologo Lanzo. La comica Valentina Persia, recentemente ospite da Barbara d’Urso, così come la showgirl Angela Melillo.

Soltanto un nome è restato top secret, di lui si sa soltanto che è un noto Visconte. Chi sarà mai?

Concorrenti #Isola: Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte top secret, Akash Kumar, Fariba (madre di Giulia Salemi), Clemente Russo, il cromatologo Lanzo, Angela Melillo e Valentina Persia | fonte: giornalettismo — Trash Italiano (@trash_italiano) February 11, 2021

Il cast dell’Isola dei Famosi è stato svelato. Non ci resta che attendere chi ricoprirà il ruolo di inviato e chi sarà invece opinionista.