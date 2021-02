La ricetta delle Baby Chiacchiere Light cotte in forno, perfette da servire in occasione del Carnevale, in particolare del prossimo Martedì grasso.

Il Carnevale quest’anno si sta vivendo in modo davvero diverso. Nessuna manifestazione pubblica, parate di carri e feste in maschera hanno caratterizzato questi giorni, ma ciò non toglie che non si possa festeggiare in famiglia, magari tra le mascherine dei più piccoli e gustando dei dolci tipici di questa festività così scansonata come le chiacchiere.

Oggi vi proponiamo una ricetta davvero golosa, leggera e rigorosamente cotta in forno, quella delle Baby Chiacchiere light perfetta da gustare in famiglia ed in particolar modo per domani, martedì grasso giornata in cui saluteremo il Carnevale e daremo il benvenuto al periodo religioso della Quaresima che ci preparerà alla Pasqua.

Baby Chiacchiere Light al forno: gli ingredienti e la ricetta passo dopo passo!

Il Carnevale 2021 sta per giungere al suo termine e per farlo nel modo più gustoso, vi proponiamo una ricetta della food blogger healthydory_ che ci presenta la sua creazione come il modo perfetto per gustare un dolce senza troppi sensi di colpa:

“Una sfoglia croccante, golosa, non fritta, dalla consistenza biscottata e dal profumo inebriante, ripiena di un’avvolgente crema al pistacchio…

Un ottimo compromesso per chi non vuole rinunciare alle prelibatezze culinarie del Carnevale!”

Gli ingredienti:

“200 gr di farina

30 gr di margarina vegetale light (o olio EVO)

1 uovo

30 gr di Truvia o Stevia

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

1 scorza grattugiata di un limone

1 scorza grattugiata di un arancio

Acqua q.b.

Crema spalmabile al pistacchio senza zuccheri aggiunti (o quella che preferisci)”

Il procedimento

“In planetaria (o in una ciotola capiente) ho lavorato la farina con la truvia, l’uovo, la buccia del limone e dell’arancio, il lievito, la vanillina e la margarina light fusa. Ho impastato ad una velocità media, per poi trasferire il panetto in una spianatoia infarinata. Ho steso l’impasto con un mattarello ad uno spessore di 2/3 mm. Dovrete ottenere una sfoglia liscia e tirata. Con una rondella dentellata, ho ricavato quanti piccoli rettangoli della stessa grandezza (circa 6x6cm). In alcuni, ho inserito un cucchiaino di crema al pistacchio. Per la chiusura, ho bagnato con dell’acqua le estremità e adagiato sopra un’altra sfoglia di impasto. Ho “sigillato” e rifinito nuovamente i bordi con la rondella. Ho cotto in friggitrice ad aria calda per 7/8’, fino a doratura.

Potete cuocere anche in forno ventilato a 180° per 20 minuti, girando le chiacchere a metà cottura”

PORZIONI: 50/60 CHIACCHIERE PICCOLE- TEMPO DI PREPARAZIONE 40 MINUTI-TEMPO DI COTTURA 7/8 MINUTI-TEMPO TOTALE 50 MINUTI.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricette Light Con Gusto (@healthydory_)

