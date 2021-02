Jo Squillo è stata ospite ieri pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Festeggiava i quarant’anni di carriera ma si è anche aperta al pubblico raccontando momenti dolorosi della sua vita privata. Analizziamo i look della biondissima cantautrice italiana.

Nata a Milano il 22 giugno del 1962, Giovanna Coletti, meglio conosciuta come Jo Squillo, si è imposta sin da giovanissima in campo musicale grazie ad una voce forte, libera e contro il maschilismo. Ben presto incontra Gianni Muciaccia (al tempo bassista e fondatore del gruppo Kaos Rock). I due stanno insieme da quel periodo, non hanno figli e sono più felici che mai. Diamo i voti ai look più recenti della cantautrice e conduttrice televisiva di Class Tv Moda.

Oltre alle gambe c’è lo stile

Nella prima immagine la grintosissima Jo è scintillante in un abito Lucia Pi Couture che, come definito nella pagina Facebook ufficiale, ne esalta il fascino femminile e l’eleganza. A completare l’outfit le décolleté “Cenerentola” con Swarovski firmate Le Silla. I capelli con morbidi boccoli sono romanticamente adatti al resto del look, già sfoggiato sul red carpet della 77ma Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Una scelta che la fa amare ancor di più. Voto: 10

Di seguito Jo Squillo posa in spiaggia per i suoi follower ma non è sull’Isola Dei Famosi – dove prese parte come concorrente nel 2019 salvo ritirarsi prima del previsto a causa di una frattura al piede. Nello scatto si trovava alle Maldive e nella didascalia del post scrive: “… Tutti meritiamo di guardare verso un futuro migliore. Tutti uniti. La moda sostenibile, la bellezza pulita, gli animalisti, gli ecologisti. Tutto inizia ora”. Il costume a righe ed il pareo sono di Mc2 Saint Barth. La scelta delle righe orizzontali è azzeccata perché affina la figura slanciandola, i colori anni Ottanta non fanno più impazzire ma sono ben abbinati con gli occhiali da sole rotondi, i capelli al vento e l’abbronzatura uniforme. Voto: 8

Jo è sempre dalla parte delle donne

Il mini dress fucsia evidenzia il suo corpo sempre snello e sta bene alla sua carnagione. Anziché monospalla così come realizzato sarebbe stato meglio con una manica lunga dopo l’arricciatura sulla spallina sinistra o con uno scollo a V e quindi con una struttura più lineare. Ottima decisione quella di evitare accessori vistosi, cinture e simili. Questo le fa mantenere una buona media. Voto: 7

Nell’ultima foto la cantante paladina dei diritti delle donne (ha anche realizzato un docu-film dal titolo “Futuro è donna”) è nella sua Milano in un luminoso tailleur giallo e sneakers panna. Sotto la giacca niente ma non lascia comunque intravedere alcunché. Bellissimi gli occhiali sfumati sul blu. Voto: 9

La sua energia contagiosa è il motivo principale del seguito che ha sui social e nella vita professionale. Il racconto fatto a “Verissimo” poi ha colpito molti che oggi l’ammirano ancor di più. Brava Jo!

Silvia Zanchi