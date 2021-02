La sensazione di avere i piedi sempre freddi può essere molto fastidiosa, scopriamo le cause come prevenirla e i rimedi naturali.

Accade soprattutto d’inverno, ma non è escluso che si verifichi anche quando il clima è più mite. La sensazione di avere sempre i piedi freddi può diventare a lungo andare molto fastidiosa.

Si tratta del resto di un problema abbastanza comune e che colpisce in genere più le donne degli uomini. Le cause possono dipendere da più fattori e non sono legate necessariamente al clima rigido.

Scopriamo allora quali sono le cause per cui si avvertono i piedi freddi, come prevenirli e i rimedi naturali per contrastarli.

Scopriamo le cause per cui si avverte la sensazione di avere i piedi freddi

Con l’arrivo dell’inverno torna anche quella fastidiosa sensazione di avere i piedi freddi. Non sempre però questa condizione è legata al clima rigido, ma talvolta può dipendere anche da problematiche di salute.

Ad esempio se si avvertono i piedi sempre freddi anche nelle stagioni più miti o calde potrebbe dipendere da un problema alla circolazione o alla tiroide. Ecco perché se così fosse sarebbe opportuno consultare un medico.

Non bisogna mai sottovalutare la condizione dei piedi freddi se ci rendiamo conto che è una sensazione costante. Infatti oltre alle cause sopra citate i piedi freddi possono dipendere da:

“anemia

diabete mellito

malattia vascolare periferica

arteriosclerosi

iperidrosi

sindrome di Raynaud

danni neurologici

traumi”

(Fonte: www.valorinormali.com)

Per prevenire i piedi freddi possiamo adottare alcuni comportamenti al fine di evitare la fastidiosa sensazione.

smettere di fumare

non consumare alcolici

praticare attività fisica costante

dieta sana ed equilibrata

evitare calze e indumenti troppo stretti

Rimedi naturali per alleviare la sensazione dei piedi freddi

La sensazione dei piedi freddi colpisce principalmente in inverno, se non è legata a patologie specifiche, in tal caso possiamo ricorrere ad alcuni rimedi naturali per alleviare la fastidiosa condizione.

1) Pediluvio. Tra i migliori rimedi naturali che possiamo adottare, sicuramente c’è il classico pediluvio. In particolare usando acqua calda e olio di rosmarino così da creare un effetto stimolante sui piedi freddi. Altrimenti si può fare con lo zenzero. Non solo, questo pediluvio è utile anche in caso di raffreddore, naso chiuso, e fastidio a gola e orecchie. Si tratta di uno dei classici rimedi della nonna che dona subito una sensazione decongestionante.

2) Balsamo di tigre. Spalmandolo sui piedi freddi, ma anche sulle mani, se soffrite del problema anche in quest’altra parte del corpo vi aiuterà a riscaldarli. Infatti, questa sostanza dalle proprietà riscaldanti serve a migliorare la circolazione sanguigna.

3) Vite rossa. Possiamo usarla sia sottoforma di integratore alimentare ma anche come pomata da stendere direttamente sui piedi e sulle gambe. Essendo ricca di bioflavonoidi svolge un’azione antinfiammatoria e antiossidante. Aiuta il ritorno venoso, protegge i capillari e drena i liquidi.

4) Impacchi di edera. Facciamo bollire un etto di foglie di edera e lasciamole in infusione per almeno 15 minuti a quel punto utilizziamo il liquido per fare un impacco sui piedi.

5) Peperoncino rosso piccante. Aiuta a riscaldare infatti è un potente stimolatore della circolazione. Regola in maniera rapida anche la temperatura corporea.

6) Massaggi plantoriflessogeni. Aiutano ad alleviare stress e ansia ma sollecitano la circolazione periferica quindi sono utili a riscaldare i piedi portando beneficio a tutto l’organismo.

Qui puoi trovare inoltre alcuni trucchi per riscaldare i piedi freddi quando sei nel letto.