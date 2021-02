Leonardo Lamacchia, passato da obeso: “Pesavo 110 kg”. Foto prima e dopo ad Amici 2021

Leonardo Lamacchia racconta ad Amici 2021 il suo passato da ex obeso: “Pesavo 100 kg. Avevo uno scudo addosso. Quei kg ancora in testa”.

Leonardo Lamacchia si mette a nudo nella scuola di Amici 2021 raccontando, durante una conversazione con Maria De Filippi, il suo passato da ex obeso. Durante il dialogo con la conduttrice, il cantautore svela come, quei kg persi nel corso degli anni, li senta ancora tutti avendoli in testa.

Nonostante sia dimagrito, infatti, Leonardo svela di fare fatica a muoversi sul palco e a guardarsi allo specchio al punto che la De Filippi lo inviata a spogliarsi di tutte le paure e a muoversi con disinvoltura sul palco per divertirsi ed essere felice.

Leonardo Lamacchia, amico di Ermal Meta, parla per la prima volta del suo passato da ex obeso. Rispetto a qualche anno fa, oggi, il cantautore pesa 30 kg in meno eppure, ammette, sente ancora quei kg in testa.

“Prima avevo uno scudo addosso enorme, che mi pesava letteralmente, fatto di kg in più, ricavati soprattutto di notte, quando nessuno mi vedeva. Quando mi guardavo allo specchio non ero me stesso. Ero molto più simpatico tra virgolette, me ne fregavo un po’ di più. Usando i chili di troppo come scudo e usando la simpatia e la leggerezza riuscivo ad andare avanti. Sono arrivato a pesare più di 110 kg. Poi verso la fine del liceo molto naturalmente ho iniziato a evitare il cibo e riesco a dimagrire. Adesso sono quasi 30 chili in meno. Nonostante non ci siano più nella testa li ho ancora”.

Su invito di Maria De Filippi, Leonardo è riuscito a ballare e a guardarsi allo specchio senza maglietta. Nel pomeridiano di Amici 2021, poi, ha superato la doppia sfida con se stessa che gli aveva affidato Rudy Zerbi, il suo insegnante, che lo aveva esortato a cancellare le sue paure. Il cantante si è così esibito spogliandosi lentamente dei vestiti che indossava e restando in maglietta. Un’esibizione che ha convinto Zerbi, ma anche il pubblico che, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, gli ha regalato la standing ovation.