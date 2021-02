Stefania Orlando delude Cristiano Malgioglio: lui si sfoga in diretta

Le parole di Stefania Orlando hanno deluso di Cristiano Malgioglio che si è lasciato andare ad uno sfogo in diretta al Grande Fratello Vip, ma lei ci ha tenuto a fare alcune precisazioni.

Stefania Orlando, durante il corso di questi giorni, non ha nascosto di provare alcuni dubbi nei confronti di Maria Teresa Ruta. In quanto, dopo il confronto di lei settimana scorsa con Francesco Baccini, ritiene abbia mentito su quest’ipotetico flirt e non comprende come mai abbia dovuto farlo se non per avere qualche clip in più durante il corso delle dirette con Alfonso Signorini.

Cristiano Malgioglio ha colto la palla al balzo e durante un furioso confronto in diretta, ha accusato la conduttrice di essere falsa e di studiarsi tutto a tavolino soltanto affinché si parli di lei in puntata. Maria Teresa però si è difesa affermando che come lui può accusarla di essere falsa, lei può accusarlo di essere stato falso nel rapporto con Tommaso Zorzi. In quanto non è un mistero che lui sia il favorito del pubblico.

Una volta che la Ruta è ritornata in casa, però, Stefania ci ha tenuto a precisare che è dalla sua parte. In quanto contrariamente da quanto affermato da Malgioglio, lei non ritiene che nel corso di questi 5 mesi di GF Vip lei sia stata una persona falsa. Cristiano però non ha reagito bene, prendendo queste parole come un attacco nei suoi confronti, come se la Orlando avesse dato ragione alla supposizione di Maria Teresa sul suo rapporto con Tommaso Zorzi.

Cristiano Malgioglio è rimasto deluso da Stefania Orlando al GF Vip, ma lei ci ha tenuto a chiarire il suo punto di vista in questa faccenda.

Stefania Orlando fa una precisazione a Cristiano Malgioglio: lui senza parole

Stefania Orlando ci ha tenuto a precisare che lei ha semplicemente dichiarato, anche dopo lo scontro tra Maria Teresa e Tommaso Zorzi, che non ritiene che la sua compagna di viaggio sia falsa e questo non vuole di certo significare però che ritenga che il rapporto di lui con l’influencer lo sia.

“Cristiano ho semplicemente detto che non ritengo che Maria Teresa sia falsa, non ho detto che tu lo sei” ha precisato. “Una cosa non esclude l’altra. Anche io ho letto la lettera che hai scritto a Tommaso e mi sono commossa“ ha precisato, chiarendo che lei non ha assolutamente insinuato che lui sia una persona falsa.

Malgioglio è rimasto senza parole, deluso dalla piega che la puntata ha preso. In quanto non si aspettava che ci sarebbe stato un risvolto del genere durante il corso della diretta di questa sera.

… e la risposta di Maria Teresa non si fa certamente attendere. Rispedisce al mittente tutte le accuse. #GFVIP pic.twitter.com/1towx1OvHj — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Stefania Orlando ha fatto una precisazione al Grande Fratello Vip, chiarendo il suo pensiero una volta e per tutte durante la puntata di questa sera. Senza che si vengono a creare dei malintesi che non hanno senso di esistere.