Tommaso Zorzi, scontro con Maria Teresa Ruta: la reazione di Stefania Orlando

Scontro tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta dopo la puntata del Grande Fratello Vip:lui lascia la stanza blu, Stefania Orlando reagisce così.

Equilibri instabili nella casa del Grande Fratello Vip dove anche i rapporti più forti cominciano a scricchiolare. E’ il caso di quello tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta che, dopo la diretta con Alfonso Signorini, si sono confrontati. Al termine della discussione, Tommaso ha anche deciso di abbandonare la stanza blu.

Zorzi non ha nascosto di avere dei dubbi nei confronti della Ruta al punto che, dopo il suo confronto con Francesco Baccini, l’ha anche nominata. Di fronte alla decisione di Tommaso di lasciare la stanza blu, non è tardata ad arrivare la reazione di Stefania Orlando.

Tommaso Zorzi, dopo aver assistito al confrontro tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini durante il quale il cantautore ha svelato un retroscena sul suo rapporto con Pupo, decide di capire di affrontare Maria Teresa.

“Ma quindi ha detto una bugia lui? Se quello che dice Francesco è diverso da quello che dici tu….”. fa notare Tommaso. Maria Teresa tenta di chiudere il discorso senza rispondere alla domanda di Zorzi. “Va bene così, io ho detto che quello che avrebbe detto Francesco lo avrei avvallato. Non ricordo bene, fa niente. È passato troppo tempo. Preferisco passare per bugiarda o smemorata. Imprecisa ecco”.

Tommaso, però, insiste: “Che siano due o tre le sere in cui ci sono uscita non vedo cosa cambia. Comunque potete nominarmi”.

Di fronte all’atteggiamento della Ruta, Tommaso decide di lasciare la stanza blu e andare a dormire nella stanza arancione. La decisione di Zorzi non viene presa benissimo da Stefania Orlando che, tuttavia, nella catena di salvataggio, ha salvato proprio Maria Teresa.

MTR: "Preferisco passare per bugiarda o smemorata, va bene così"

Tommaso: "Non va bene"

MTR: "A me va bene. Se a voi non va bene mi dispiace, potete nominarmi per aver detto 2 sere o 3.."

Tommaso: "Ma non è una questione di nomination, figurati.." 🤡#gfvip pic.twitter.com/JXhHYQJVaE

— Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) February 9, 2021