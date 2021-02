I Baci Perugina sono un classico della cioccolateria e anche della festa di San Valentino. Scopriamo come prepararli in due versioni assolutamente uniche e romanticissime.

La festa di San Valentino è senza dubbio una meravigliosa occasione per ricordare alla persona del cuore quanto la amiamo e scambiarsi un piccolo dono, un dolce per esempio, è un piccolo pensiero sempre gradito. Se poi il dono sarà anche fatto a mano, sarà ancor più apprezzato.

Se siete tra quelli che ‘a San Valentino, solo i Baci Perugina!’, cimentatevi nella preparazione di questi meravigliosi, romantici e golosissimi Baci Perugina che potrete personalizzare nella confezione e anche accompagnare da parole che arrivano direttamente dal vostro cuore!

Baci Perugina di San Valentino: gli ingredienti e la ricetta passo dopo passo!

La ricetta dei Baci Perugina per San Valentino nasce dalla collaborazione di due food blogger molto speciali stella_cooking_traveller e candy-healthy. La creatività di entrambi si è unita per dare forma a dei cioccolatini davvero unici, sia nel gusto che nell’aspetto che ricorda certo quella classica dei Baci Perugina ma vestiti per il giorno più romantico dell’anno!

Una versione al cioccolato fondente di Stella ed una al cioccolato rosa di Candy, presentati in modo davvero invitante:

“Ogni San Valentino è speciale, ma questo lo sarà ancora di più grazie alla nuova versione Baci Perugina di Stella e Candy

Rendi magico e unico questo momento e scopriamo insieme la ricetta.

Per la ricetta usa le dosi che più sono adatte a te in questo modo potrai prepararne quanti ne vuoi e per chi più ami

Gli ingredienti

Per preparare i Baci Perugina in questa versione così speciale, avrai bisogno di:

“Fette biscottate o biscotti al cacao senza zucchero

Latte (deve essere poco)

Crema proteica al gusto che preferite dare ai vostri baci (va bene anche il burro di frutta secca)

Granella di nocciole

Dolcificante

Per la copertura

Cioccolato fondente o cioccolato ruby (sostituire con cioccolato bianco + colorante rosso)”

Il procedimento

“Trita le fette biscottate o i biscotti. Aggiungi il dolcificante,la crema da te scelta ,il latte, ( nel caso tu abbia usato dei biscotti semplici aggiungi del cacao) e granella di nocciole. Forma delle palline,metti delle nocciole in superficie e conserva per 20min in frigo. Bagnare i baci ottenuti nel cioccolato fuso, aggiungere i cuori di zucchero e lasciare in frigo per tutta la notte. I vostri baci sono pronti per essere gustati e regalati a chi più si ama”

UNA RICETTA SEMPLICE E VELOCE DA PREPARARE!