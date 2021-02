Se avete notato le blatte in casa, seguite i nostri consigli utilizzando dei rimedi naturali efficaci, scoprite quali.

E’ davvero fastidioso ritrovarsi in casa delle blatte, quindi è importante conoscere i rimedi naturali e soprattutto efficaci. Purtroppo questi insetti non solo sono poco graziosi ma sono davvero pericolosi perchè possono non solo depositare le uova ma possono contaminare i nostri cibi se non ce ne accorgiamo.

Sicuramente in casa non deve mancare mai la pulizia e l’igienizzazione, inoltre questi insetti prediligono gli ambienti molto umidi e fate sempre attenzione alle fessure. Se sono presenti in casa sarebbe opportuno chiuderle. Nei luoghi meno accessibili della casa possono entrare, grazie alla forma del corpo appiattita.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo consiglio su come eliminare le blatte in casa.

Come eliminare le blatte con rimedi naturali

Non solo in casa ma le blatte si possono ritrovare in cantine, garage e rispostigli dove la pulizia non è costante e gli ambienti potrebbe essere maggiormente più umidi. Le blatte purtroppo trovano terreno fertile in ambienti bui, umidi, quindi davvero non vanno mai sottovalutato, inoltre sono responsabili di molte allergie e malattie.

Prima di imparare a combattere le blatte in modo naturale, è molto importante sapere quali sono le aree della casa che prediligono per nascondersi durante il giorno.

Le zone più temute sono diverse ecco alcune:

fessure in ambienti umidi come cucina e bagno

impianti di scarico

tubi della cucina

ripostigli

garage

interno degli elettrodomestici

contenitori carta

sottoscala

rifiuti

Sicuramente i rimedi che vi consigliamo sono utili quando il problema non è serio altrimenti saranno necessari degli interventi mirati con prodotti specifici come gli insetticidi. Ecco alcuni rimedi efficaci.

-Cipolla e bicarbonato di sodio: naturale ed efficace. Basta affettare la cipolla e distribuirla su dei fogli di carta alimentare e distribuite un pò di bicarbonato di sodio. Collocateli i fogli nei posti più temuti e angoli di casa e non solo. Non solo anche nel bagno e cucina perchè sono posti umidi, anche dietro ad elettrodomestici.

-Cipolla e farina: create una soluzione pastosa. In una terrina mettete la cipolla tritata con un mixer e unite la farina, acqua, un pò di zucchero e acido borico. Con una spatolina mescolate ben e con il composto ottenuto sigillate le fessure.

Sicuramente questi sono rimedi efficaci ma fate attenzione se avete in casa bambini piccoli o animali domestici.

Si consiglia inoltre di fare sempre attenzione alla pulizia e igienizzazione, inoltre evitate di lasciare residui di cibo, pulite sempre bene anche i posti poco accessibili e pulite soprattutto i bidoni della spazzatura soprattutto se avete le pattumiere sotto lavello!