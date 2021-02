Giulia Salemi e Pierpaolo, il fratello di lui: “Siamo stati condizionati dai fan”

Giulia Salemi è stata la protagonista delle nuove dichiarazioni del fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio, a Casa Chi. Il giovane ha ammesso che lui e la sua famiglia si sono fatti condizionare dal parere dei fan sulla bella modella persiana.

Giulia Salemi, non è di certo un mistero, in un primo momento non aveva fatto colpo sulla famiglia di Pierpaolo Pretelli, che non aveva di certo risparmiato i commenti nei suoi confronti. Storica, ormai, è diventato il “consiglio” della mamma di lui durante la diretta di Capodanno in cui gli ha consigliato di farsi il suo percorso da solo perché stava perdendo una buona fetta di fan.

Così Alfonso Signorini ha scelto di far avere un confronto tra la famiglia di lui e la bella modella persiana, sperando che potessero chiarire ogni incomprensione da parte loro visto che Giulia non si è mai espressa in maniera negativa nei loro confronti. Da quel momento le cose sembrerebbero essersi tranquillizzate tra loro e, in collegamento con Casa Chi, Giulio Pretelli ha ammesso che sia lui sia gli altri membri della sua famiglia si lasciati condizionare dal giudizio del pubblico del piccolo schermo e per questo motivo non erano contenti di quest’unione.

“Non c’era niente in particolare che non mi convincesse di Giulia. Semplicemente in famiglia ci siamo fatti influenzare dai fan che volevano mio fratello con Elisabetta Gregoraci” ha spiegato Giulio. “Abbiamo ricevuto numerosi attacchi sui social per una cosa assurda” ha concluso. “Per un programma televisivo questo accanimento non credo sia normale“ ha aggiunto per poi fare chiarezza anche sull’ex di Briatore.

Giulio Pretelli torna a parlare di Giulia Salemi e fa una precisazione sulla Gregoraci

Giulio Pretelli ci ha tenuto però a precisare che quel giudizio nei confronti di Giulia Salemi è del tutto superato. In quanto ora ha capito realmente il sentimento che lega la bella modella persiana a suo fratello Pierpaolo, visto che quest’ultimo non si è mai tirato indietro e l’ha sempre difesa.

“E’ vero, non posso negare che inizialmente ci siamo schierato contro Giulia, ma dopo il mio confronto con lui abbiamo tutti cambiato idea perché lui l’ha difesa a spada tratta” ha spiegato Giulio Pretelli su Giulia Salemi, che ha avuto una pesante discussione con Stefania Orlando. “Ho compreso che lei e mio fratello sono innamorato e non posso che essere contento per loro” ha aggiunto per poi passare ad Elisabetta Gregoraci, che in un primo momento aveva conquistato tutti i membri della famiglia Pretelli.

“Non abbiamo di certo il tifo per Elisabetta per passare l’estate a Montecarlo. Non ne abbiamo bisogno e volevo ricordare che durante un collegamento tra lei e mia mamma, è stata quell’ultima ad invitarla da noi e non il contrario” ha spiegato. “Inizialmente abbiamo sperato nel loro amore e ci eravamo affezionati, ma abbiamo seguito il percorso di Pierpaolo e non vogliamo andare contro il suo pensiero” ha precisato.

Giulio non lo commento neanche ma anche oggi written and directed by #Gregorelli ✨ pic.twitter.com/8QazAYrLV8 — Ale🥤 (@lssz21) February 10, 2021

Pierpaolo e Giulia sembrerebbero, dunque, aver trovato il benestare della famiglia di lui e loro non potrebbero che esserne felici.