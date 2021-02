Oggi è una donna famosa per il suo corpo giunonico, la sua famiglia numerosissima e il suo impero economico, ma da bambina era molto diversa.

Classe 1980, questa bambina era destinata a cambiare per sempre il mondo dei social e per aver fatto nascere una nuova tipologia di persone famose, ovvero “i vip famosi per essere famosi”.

La bellissima donna di cui si parla, infatti, non ha alcun talento particolare al di fuori di un infallibile fiuto per gli affari.

Da adolescente fu fidanzata con il nipote di Michael Jackson, successivamente frequentò un cantante non esattamente raccomandabile che in una serata a base di droghe, alcool e sesso, girò in segreto un video in cui la coppia era impegnata in atti sessuali.

All’insaputa della ragazza il video venne reso pubblico: nel momento in cui questo avvenne lei si trovava su un aereo e per ore rimase completamente disconnessa dal mondo e inconsapevole di quello che stava accadendo.

La vera e propria bufera mediatica da cui fu travolta, però, si trasformò in vero e proprio oro colato, dal momento che le diede una fama enorme, che lei e la sua famiglia seppero sfruttare benissimo. Era il 2007 e grazie a quel video stava per nascere un vero e proprio mito contemporaneo.

Dal risarcimento ottenuto dal cantante che aveva registrato e pubblicato il video senza il suo consenso, la ragazza ottenne 5 milioni di Dollari. Per quanto possa sembrare una cifra enorme, nel giro di pochi anni il suo patrimonio sarebbe aumentato in maniera esponenziale, grazie al successo di un reality show che le avrebbe dato una fama enorme.

Famosa per il suo corpo stratosferico? Sì, ma è anche un genio degli affari

Forse nessuno lo avrebbe mai sospettato quando era bambina, ma negli anni ha dimostrato di essere un’imprenditrice assolutamente geniale, che ha letteralmente inventato la vendita sul web tramite gli e.commerce. Il suo sito per la vendita di prodotti griffati è infatti stato il primo in assoluto nel suo genere.

Un altro ambito in cui ha dimostrato di saper precorrere i tempi creando una vera e propria rivoluzione culturale è quello dei social network.

Sono in molti, infatti, ad essere convinti che abbia letteralmente inventato una scienza dei selfie, di cui è davvero una professionista a tutti gli effetti.

Hai capito di chi si tratta? È Kim Kardashian.

Quando si dice che Kim sia diventata famosa per il suo corpo dalle forme giunoniche, non lo si dice con leggerezza: i fianchi larghissimi e la vita strettissima sono la caratteristica fisica che rende Kim una delle donne più desiderate e invidiate del mondo.

Oltre a combattere costantemente la cellulite con esercizi e trattamenti quotidiani, pare che Kim curi con estrema attenzione la propria alimentazione: non mangia dolci e non beve alcolici (se non 5 shottini di vodka all’anno, come lei stessa ha raccontato) ma, soprattutto, si fa assistere da una nutrizionista che ha il compito di variare continuamente la sua alimentazione, introducendo ogni 10 giorni un nuovo menù.

L’obiettivo? Mantenere il metabolismo di Kim sempre attivo.

Naturalmente Kim Kardashian, così come tutte le sue famosissime sorelle (hanno formato un vero e proprio clan di milionari) è stata accusata in più di un’occasione di fare un uso eccessivo di photoshop, tanto da ottenere risultati troppo irrealistici addirittura per Instagram.

Anche se dal suo fisico non si direbbe, Kim ha avuto due figli dal famoso rapper, produttore e imprenditore Kanye West. La prima è North, il secondogenito è Saint.

Gli ultimi due figli della coppia sono nati da madre surrogata: sono stati battezzati con i nomi di Chicago (una femmina) e Psalm (un maschio).

Il motivo per cui Kim e Kanye siano stati costretti a ricorrere al cosiddetto “utero in affitto” è che Kim soffre di una grave patologia a carico della placenta: chi soffre di questo problema durante il parto è costantemente esposta al rischio di avere una forte emorragia che potrebbe rivelarsi letale.

Stando a quello che si dice, però, la coppia avrebbe intenzione di avere altri bambini, arrivando almeno a sette.

Purtroppo però, con ogni probabilità il progetto di allargare ulteriormente la famiglia potrebbe saltare: la salute mentale di Kanye West da diversi mesi sta peggiorando. A quanto pare il produttore e cantante ha sempre sofferto di un equilibrio mentale un po’ incostante e gli è stato diagnosticato il disturbo bipolare.

Purtroppo le sue sconcertanti dichiarazioni in merito al rapporto tra lui, Kim e la famiglia Kardashian hanno dato adito il via a molti problemi di immagine che si sono trasformati in una profondissima crisi tra i Kim e Kanye, il quale qualche mese fa ha affermato di voler chiedere il divorzio.

Se la coppia si sfasciasse davvero sarebbe un vero e proprio peccato: Kim Kardashian deve moltissimo al talento estetico di suo marito. Pare infatti che, all’inizio del loro matrimonio, Kanye abbia letteralmente svuotato l’armadio di Kim per liberarsi di tutti i suoi vestiti kitsch e di cattivo gusto per sostituirli con abiti di suo gradimento. Non è stata affatto una cattiva idea, dato che lo stile Kardashian – West è diventato un modello di riferimento per tutti i patiti di moda del mondo.

Ad ogni modo, pare che l’allarme sia rientrato e che il vero amore abbia trionfato oltre tutte le difficoltà. Kim Kardashian e il suo terzo marito Kanye hanno festeggiato da poco i 10 anni di matrimonio e sono più uniti che mai. Tra l’altro i due si sono innamorati a Parigi, ma decisero di sposarsi a Firenze, in uno dei famosi forti cittadini.