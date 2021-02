Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Davide fa la sua scelta tra Beatrice e Chiara

Uomini e Donne oggi manderà in onda la tanto attesa scelta di Davide Donadei: con chi si fidanzerà il bel tronista tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore?

Uomini e Donne oggi manderà in onda uno dei momenti più attesi di questa stagione televisiva. Quale? La scelta di Davide Donadei. Il bel tronista è stato l’unico, durante il corso di questa stagione, a riuscire ad appassionare il pubblico del piccolo schermo, che aveva perso un po’ le speranze sui protagonisti del Trono Classico, che non riuscivano più a farli sognare come prima.

Lui, grazie al suo passato difficile e alla sua faccia da bravo ragazzo, è riuscito a far affezionare i telespettatori alla sua persona, ma anche le sue due corteggiatrici non sono state da meno. Come sempre, infatti, il pubblico è diviso. C’è chi preferisce Chiara Rabbi, reputandola una ragazza sicuramente più matura al fianco del tronista, e chi invece predilige Beatrice Buonocore perché convinti del sentimento reale che sta provando.

A fare la sua scelta però è Davide, in quanto starà a lui costruire una relazione con una delle due corteggiatrici lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5. Chi sarà mai la fortunata? La scelta di Davide è Chiara Rabbi e ancora una volta lui è riuscito a stupire chi da sempre guarda la trasmissione, perché convinto fino all’ultimo minuto che avrebbe puntato tutto su Beatrice, ma così invece non è stato.

Davide Donadei sceglie Chiara a Uomini e Donne: il messaggio di Roberta

In studio Davide fa entrare prima Beatrice Buonocore, affermando che in un primo momento era propenso a scegliere a lei, da un punto di vista razionale, ma il cuore lo ha portato da tutt’altra parte. Lei, in maniera inevitabile, rimane delusa dalle parole del bel tronista, affermando che avrebbe dovuto fermarsi tempo fa nei suoi confronti in quanto lei non è semplicemente interessa a lui ma si è innamorata a Uomini e Donne.

Beatrice lascia lo studio e Roberta Di Padua è prontamente intervenuta per fare i suoi complimenti al bel tronista, che tornerà anche per la scelta di Sophie Codegoni, per il percorso fatto all’interno degli studi Elios di Roma e lui rimarrà visibilmente contento delle parole ricevute, in quanto non ha mai nascosto di provare un certo interesse, dal punto di vista estetico, nei suoi confronti.

Si passa a Chiara Rabbi, Davide le dice di essere lei la sua scelta e la ragazza al settimo cielo si abbandona in un tenero abbraccio in quanto era da tempo che aspettava un momento del genere e finalmente si è realizzato. I due, che prima di passare al momento della scelta hanno avuto modo di rivedere i momenti più importanti del loro percorso, hanno ringraziato Maria De Filippi per quest’opportunità in quanto grazie al programma sono riusciti a trovare l’amore.

Tutto è pronto per la scelta di oggi e l’agitazione inizia a farsi sentire… 🤭 Tutti sintonizzati alle 14.45 su Canale 5! #UominieDonne pic.twitter.com/eK5avHOKat — Witty TV (@WittyTV) February 10, 2021

Uomini e Donne oggi è pronto più che mai a far emozionare il pubblico del piccolo schermo.