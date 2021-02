By

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, direttore artistico di Sanremo 2021 sarà nel cast ufficiale della kermesse musicale. Vediamo insieme di cosa si occuperà nello specifico.

Mai come quest’anno l’organizzazione del Festival di Sanremo ha fatto scalpore. Prima per le misure di sicurezza Anti-Covid, poi le critiche piovute addosso alla consorte del conduttore e direttore artistico della kermesse musicale.

Amadeus è sotto la scia del ciclone per aver scelto sua moglie, Giovanna Civitillo, come conduttrice del PrimaFestival, l’anteprima delle serate di gare. Giovanna affiancherà Giovanni Vernia e Valeria Graci. Alla conferenza stampa di apertura Amadeus ha stroncato tutti con una dichiarazione.

Amadeus: “Ci si scandalizza molto della moglie e non dell’amante“.

Amadeus ha subito stroncato tutti i giornalisti con le forti dichiarazioni: “Ci si scandalizza molto della moglie e non dell’amante“. Durante la conferenza, via Internet, di organizzazione dell’imminente Festival di Sanremo 2021 Amadeus parla della scelta di sua moglie come conduttrice.

Ricordiamo che Giovanna prenderà parte insieme a Vernia e Graci al PrimaFestival, ossia quella striscia di lasso di tempo che precede Sanremo. Sulla questione Amadeus ha rivelato: “Non mi occupo di PrimaFestival, se ne occupano Claudio Fasulo e Lucio Presta. Mi è stato comunicato due giorni fa che Rai Pubblicità e Suzuki desideravano avere Giovanna, Vernia e Graci al PrimaFestival. Giovanna ha una vita indipendente, prima di conoscermi aveva già lavorato in tv”.

Come sottolinea il conduttore e presentatore artistico di Sanremo 2021, Giovanna ha una vita propria, un lavoro proprio e una certa indipendenza. E poi ha liquidato le osservazioni dei cronisti così: “Ci si scandalizza molto della moglie e non dell’amante, è una cosa che mi fa molto sorridere in questo Paese”.