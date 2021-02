Detto Fatto: Bianca Guaccero e Caterina Balivo ai ferri corti? Dopo la frecciatina al veleno dell’ex conduttrice, arriva la risposta

Nella vita di Detto Fatto, il factual pomeridiano di Rai 2, c’è stata una prima era e una seconda. Sei anni con Caterina Balivo come padrona di casa, ma dal 2018 al suo posto è subentrata Bianca Guaccero e il programma continua ad avere successo nonostante qualche incidente di percorso.

Ora però, dopo lo stop causato dalla bufera per quel tutorial che aveva fatto infuriare non solo il pubblico femminile, l’attrice pugliese è tornata saldamente al timone e non lo vuole mollare. Lo ha confermato in una lunga intervista a Tv Blog che le è servita però anche per mandare una risposta elegante a quelle che per tutti è stata una frecciatina velenosa.

Caterina Balivo, tornata da poco in video dopo un auto isolamento forzato causa Covid come ha spiegato a ‘Oggi’, si gode la nuova esperienza come giudice a ‘Il cantante mascherato’. Ma a precisa domanda, ha spiegato che da quando ha lasciato gli studi di Detto Fatto non ha più visto nemmeno una puntata.

Sicuramente vero, perché lo dice lei. però a qualcuno è apparso poco elegante nei confronti di chi l’ha sostituita. Adesso arriva la risposta della Guaccero: “Sono molto concentrata su di me, sono sempre stata amica delle altre donne, sempre disponibile e sorridente. Grata nei confronti di chi c’è stata prima di me. Questa sono io”.

E giusto per far capire la differenza, nell’intervista Bianca ha anche spiegato che quando il programma è stato sospeso, da diverse colleghe sono arrivati messaggi affettuosi. Molti hanno riconosciuto la sua buona fede ne le sono stati vicini.

Bianca Guaccero splendida quarantenne: il suo primo pensiero nella vita è Alice

Bianca Guaccero adesso si gode la rinascita in tv, come una novella araba fenice, ma guarda anche al suo privato. Sempre bellissima e affascinante, l’anagrafe però dice che il 15 gennaio scorso ha tagliato il traguardo dei 40 anni che a ben guardare nessuno le darebbe.

Bianca Guaccero compie gli anni. Tempo di primi bilanci, come ha ammesso al settimanale ‘Gente’: “Oggi sono esigente, testarda, vedo il mondo con i miei occhi e la mia sensibilità e spero che lo stesso sguardo l’abbiano le persone che mi stanno accanto. L’amore? Non cerco a tutti i costi un fidanzato, ma spero di incontrare una persona con la quale condividere un amore semplice, spontaneo, maturo”.

Fondamentale nella sua vita è la presenza di Alice, nata sei anni fa dal matrimonio con Dario Acocella, ormai finito da tempo. Bianca annette che la figlia le Alice ha dato una nuova prospettiva di vita, molto diversa da quella cominciata vent’anni fa quando abbiamo cominciato a conoscerla. Il primo provino per un film con Raoul Bova e Giancarlo Giannini, lei scelta in mezzo a 900 ragazze. Come a dire che la concorrenza non le fa paura, nemmeno adesso.