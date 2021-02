Con le temperature in forte calo e l’85% di possibilità che nel week-end nevichi anche a Roma, viene naturale pensare all’abbigliamento da sci. Con i saldi si trovano ottime offerte, vediamo quali é meglio non farsi scappare.



Nell’attesa della riapertura delle piste da sci in Italia (prevista per lunedì 15 febbraio) visto e considerato il periodo di saldi, ecco di seguito alcuni capi confortevoli e chic per far bella figura anche in montagna.

Look femminile sulla neve

I pantaloni da sci svasati a vita alta in tessuto tecnico sono bianchi come la neve e fanno parte della collezione esclusiva che Chloé ha realizzato in collaborazione con Fusalp, l’iconico marchio di abbigliamento da sci. Le zip e i bottoni a scatto aggiungono un tocco di praticità. Il costo è di 790 euro ed anche se al momento non sono previsti sconti valeva la pena mostrarli. Disponibile anche un piumino coordinato.

La giacca aderente (sopra) in piumino Heavenly firmata The North Face, essendo scontata del 50%, nel colore root brown heather, si trova quindi a soli 180 euro. Fondamentale, soprattutto per proteggersi dal vento, la membrana a due strati DryVent™, comoda la tasca interna e perfetto il cappuccio che lascia scoperta solo una piccola parte del volto.



È di Asos la giacca da sci (prima foto) color block in tonalità pastello disponibile a 106,20 euro con un risparmio del 15%. La nuova linea activewear offre e il miglior kit performance ed è dedicata alle più giovani.



La linea Missguided si può acquistare sul sito ufficiale missguided.eu con uno sconto immediato del 20% per i nuovi clienti, su Asos oppure su Zalando. Ci sono una marea di pezzi tra abiti, scarpe ed accessori. Qui la proposta è quella di un pratico body termico (59,99 euro) da indossare sotto una maglia o direttamente subito prima della tuta.

Bianco, nero e fucsia sono le tre colorazioni tra cui scegliere per i pantaloni termici da sci realizzati in tessuto Toray Dermizax e dotati di imbottitura Thermore da 80gr che assicura massimo calore. Firmati Emporio Armani 7 sono scontati del 40%, a 204 euro. La zip in fondo con ghetta interna e le bretelle danno un tocco maschile e retró.

Anche su cisalfasport.it vi è tutto l’occorrente per lo sci ma si tratta di opzioni più sportive e comunque a prezzi vantaggiosi. A voi la scelta e buon divertimento.

Silvia Zanchi