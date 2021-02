Beatrice Buonocore, chi è la non scelta di Davide Donadei: età, altezza, carriera

Beatrice Buonocore, chi è la non scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne: età, altezza, carriera e vita privata della corteggiatrice.

Beatrice Buonocore è la non scelta di Davide Donadei. La giovane corteggiatrice di Uomini e donne, presente in trasmissione sin dal primo giorno dell’attuale stagione, ha conquistato il cuore del pubblico del programma di Maria De Filippi. Molti telespettatori speravano che fosse lei la scelta di Davide il quale, tuttavia, dopo aver conosciuto bene sia lei che Chiara Rabbi, ha preferito quest’ultima.

Ma chi è davvero Beatrice Buonocore? Quanti anni ha? Dopo la delusione per non essere la scelta di Davide, si rimetterà nuovamente in gioco magari come tronista di Uomini e Donne? Andiamo a scoprire qualche curiosità su di lei.

Nome: Beatrice Buonocore

Beatrice Buonocore Data di nascita: 5 Ottobre 2000

5 Ottobre 2000 Età: 20 Anni

20 Anni Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione: Studentessa, cantante

Studentessa, cantante Luogo di nascita: Dovadola

Dovadola Altezza: /



Peso: /

/ Tatuaggi: un microfono simbolo della sua passione per la musica

un microfono simbolo della sua passione per la musica Profilo Instagram ufficiale: @ __iambeatrix__

Beatrice nasce a Dovadola, in provincia di Forlì, il 5 ottobre del 2000. Sin da bambini sviluppa una grande passione per la musica e i genitori decidono di farle prendere lezioni di canto. Sogna di diventare una cantante di successo e, durante la sua avventura a Uomini e Donne come corteggiatrice, ha sfoggiato il suo talento facendo una dedica musicale a Davide Donadei.

In passato, Beatrice ha dovuto affrontare la separazione dei genitori soffrendone molto. Il suo rapporto con Davide è stato un mix di emozioni. A Uomini e Donne Magazine, di davide ha detto: “È una persona tranquilla e pacata, mentre io sono festaiola. Mi ha colpito molto la sincerità nel rapportarsi con me. Davide sa cosa vuole della sua vita”.

Prima della scelta, la corteggiatrice aveva dichiarato di essersi innamorata. Tuttavia, nel corso del tempo, ha avuto la consapevolezza di non essere la scelta di Davide vedendo più trasporto da parte del tronista per Chiara. Durante la scelta, Beatrice non ha trattenuto le lacrime e, dopo un momento di esitazione, ha abbracciato per l’ultima volta il tronista.