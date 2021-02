Francesco Baccini da buca a Barbara d’Urso: “E’ successa una cosa”

Francesco Baccini sarebbe dovuto essere da Barbara d’Urso a Live per parlare del flirt avuto con Maria Teresa Ruta, ma qualcosa non è andato come previsto: ecco che cosa ha rivelato la conduttrice in diretta.

Francesco Baccini questa sera sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di Live Non è la d’Urso per parlare del presunto flirt avuto con Maria Teresa Ruta. E’ stata proprio quest’ultima, infatti, durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha raccontare al pubblico del piccolo schermo che tra loro, molti anni fa quando il matrimonio di lei con Amedeo Goria era già finito, è successo qualcosa.

Il cantante, per questo motivo, sarebbe dovuto entrare in studio per raccontare la sua versione della storia dopo le dichiarazioni di Maria Teresa, in quanto pare che il loro incontro non sia andato proprio come raccontato da lei. Barbara però ha comunicato che nonostante ci fossero stati degli accordi con il suo agente e fosse tutto pronto, Francesco Baccini non si è presentato a Live Non è la d’Urso senza rivelare al grande pubblico il motivo.

Per questo motivo la bella conduttrice partenopea ha dovuto giustificare la sua assenza, affermando che purtroppo è successa una cosa che gli ha impedito di venire in studio e che nei prossimi giorni capiranno il motivo di tale assenza. Nonostante ciò ha inviato suo figlio a rivelare quello che avrebbe raccontato ai telespettatori stasera.

Francesco Baccini, il figlio a Live Non è la d’Urso: la confessione su Maria Teresa

Il figlio di Francesco Baccini, che ovviamente non era presente durante il loro incontro, ha rivelato che suo padre sarebbe andato a cena da Maria Teresa Ruta e che erano presenti anche i figli di lei. La conduttrice li avrebbe dopo cena mandati a letto e si sarebbe dedicata al suo ospite durante la visione del Festival di Sanremo.

Baccini, che è stato il protagonista del programma dopo le rivelazioni della moglie di Walter Zenga, ha rivelato che è stata la conduttrice a gettarsi tra le sue braccia e mentre si coccolavano hanno sentito qualcuno aprire la porta e da lì sarebbe entrato il fidanzato di Maria Teresa che li avrebbe colti sul fatto. La conduttrice avrebbe iniziato a discutere con il suo fidanzato dell’epoca e il cantante, imbarazzato dalla situazione, sarebbe uscito via e da quel momento non si sarebbero più incontrati.

Qual è la verità sul flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini? Parla Michael, figlio del cantautore a Live #noneladurso pic.twitter.com/gq1BHUu4Ii — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 7, 2021

Il figlio di Francesco Baccini a Live Non la d’Urso ha parlato del presunto flirt avuto con Maria Teresa Ruta e sicuramente queste dichiarazioni saranno mostrate alla conduttrice durante la diretta di domani sera del GF Vip e vedremo se smentirà o confermerà quanto rivelato questa sera. Insomma, i retroscena sui flirt della Ruta non sono di certo finiti qui perché sicuramente non mancheranno altri colpi di scena.