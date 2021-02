Raluca a Live Non è la d’Urso: il retroscena su Nicolò e Andrea Zenga

Raluca Rebedea, l’ultima moglie di Walter Zenga, a Live Non è la d’Urso ha rotto il silenzio su Nicolò e Andrea Zenga, rivelando alcuni inediti retroscena sul loro rapporto con il padre.

Raluca Rebedea si è ritrovata ad essere a suo malgrado sotto i riflettori della cronaca rosa del bel paese a causa del suo matrimonio con Walter Zenga, che è stato accusato dai suoi figli Nicolò e Andrea, attualmente impegnato come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, di essere un padre assente.

La travel blogger ha scelto di rompere il silenzio in collegamento con Live Non è la d’Urso, rivelando la sua versione della storia, visto che è spostata da molti anni ormai con l’allenatore. L’ospite di Barbara d’Urso ha confermato la versione di suo marito, rivelando che in più occasioni lui ha provati a coinvolgerli nella loro vita e che quando erano piccoli li hanno più volte raggiunti, ma che da parte loro, in particolar da parte di Andrea più che Nicolò, non c’è stato mai nessun passo avanti, tutt’altro.

Più passava il tempo e poi loro si allontanavano. Anzi, Raluca a Live Non è la d’Urso ha rivelato che entrambi sono stati invitati in Romania per il battessimo dei loro fratelli ma che Andrea non è voluto venire, mentre Nicolò sì lanciando un sospetto proprio su quest’ultimo.

Live Non è la d’Urso, Raluca spiazzata da Nicolò Zenga: “Non capisco”

Raluca, durante una vecchia intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha dichiarato che ha il sospetto che si stia usando questa storia con Walter Zenga per avere una maggiore visibilità mediatica. In studio da Barbara d’Urso ha ribadito le sue dichiarazioni, affermando che trova alquanto strano come Nicolò, che è stato più volte invitato dal padre e come abbia sempre accettato i suoi inviti, stesse per pubblicare un libro contro di lui.

Anche la bella conduttrice partenopea, che prima ha accolto la confessione choc della prima moglie di Zenga, è rimasta piuttosto stranita dall’atteggiamento del figlio di Walter che avrebbe quindi accettato i vari inviti di suo padre per poi scagliarsi duramente contro di lui e proprio non riesce a capire cosa sia realmente successo tra loro. Raluca ci ha tenuto a difendere suo marito perché ha voluto difendere la sua famiglia, specificando che di avere una visibilità mediatica nel bel paese non ha assolutamente a che fare con i suoi piani lavorativi come molti hanno insinuato.

Raluca, la moglie di Walter Zenga, ha difeso suo marito e il suo ruolo di padre affermando che lui non li ha assolutamente messi da parte quando è diventato di nuovo papà dei due bambini che lei e la vita gli hanno donato.