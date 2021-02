Walter Zenga, la prima moglie contro Roberta Termali: “Era la sua amante!”

La prima moglie di Walter Zenga, Elvira Carfagna, ospite a Live Non è la d’Urso, ha attaccato Roberta Termali rivelando che è stata la sua amante quando ancora sposati.

Walter Zenga ancora una volta è stato il protagonista di questa puntata di Live Non è la d’Urso, dove non sono mancati i colpi di scena in merito al suo secondo matrimonio con l’ex volto tv Roberta Termali.

In studio, infatti, oltre agli opinionisti fissi della bella conduttrice partenopea, c’era anche Elvira Carfagna, che è stata la prima moglie dello sportivo. Elvira ha portato vere e proprie dichiarazioni choc , rivelando un dettaglio alquanto importante in merito alla figura della Termali, che è stata accusata di aver messo i suoi due figli Nicolò e Andrea Zenga, che è stato il protagonista di una scottante rivelazione, contro il loro padre. Che cosa ha raccontato?

Le due hanno collaborato insieme ad un progetto televisivo molti anni fa, quando Elvira era ancora la moglie di Zenga. La donna ha affermato che la Termali non era interessata alla sua amicizia, ma a quella di suo marito, etichettandola come l’amante di Walter Zenga.

Elvira Carfagna ha lanciato una pesante accusa a Roberta Termali, rivelando che era l’amante di suo marito e che lei all’epoca era mamma di un bambino piccolo. A testimoniare il tutto ci sarebbe stata anche Caterina Collovati, che in studio ha riportato anche la sua testimonianza a tal proposito.

Elvira Carfagna attaccata Roberta Termali a Live: il retroscena su Walter Zenga

A Live #noneladurso parla Elvira, prima moglie di Walter Zenga: "Roberta Termali si è finta mia amica per portarsi via mio marito"

Elvira Carfagna avrebbe assistito, si parla di molti anni fa ovviamente, visto che ora come ora Walter Zenga e Roberta Termali nemmeno si rivolgono la parola, li avrebbe beccati in atteggiamenti intimi ed a confermare il tutto ci ha pensato anche la Collavati, rivelando che lei sapeva benissimo dello spiacevole episodio che la sua amica si è ritrovata a vivere, definendola come una scena una moglie non vorrebbe mai vedere.

Ovviamente questa è la loro testimonianza, in quanto i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito tali dichiarazioni, che hanno lasciato tutti i presenti in studio senza parole. Molto probabilmente però Barbara d’Urso farà chiarezza sulla vicenda, in quanto tra poco entreranno in studio Walter e la sua nuova moglie Raluca, e potrà chiedere direttamente a lui se quanto affermato poco fa dalla sua prima consorte corrisponde alla verità dei fatti oppure no.

Con tanto di BUSTA CHOC GOLD

A Live Non è la d’Urso, Barbara ha mostrato anche una busta choc gold, rivelando che la wedding planner del matrimonio di Jacopo Zenga ha notato che suo padre durante la cerimonia si è sempre comportato come tale provando più volte ad avere un contatto con gli altri due figli, che in queste settimane sono al centro dell’attenzione mediatica a causa del loro burrascoso rapporto.