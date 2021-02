Dayane Mello, il fratello Juliano non va da Barbara d’Urso: “Un passo indietro”

Juliano, il fratello di Dayane Mello, sarebbe dovuto essere ospite da Barbara d’Urso a Live per raccontare della morte di Lucas, ma poco prima della diretta avrebbe cambiato idea: ecco perché.

Dayane Mello è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che purtroppo negli scorsi giorni è stata colpita da un grave lutto. E’ venuto a mancare, infatti, suo fratello Lucas, scomparso durante un incidente stradale a soli 27 anni. La concorrente, nonostante la tragedia subita, ha scelto di restare nella casa più spiata d’Italia perché a causa della pandemia era impossibile tornare in Brasile per assistere al funerale del fratello.

Questa sera però a Live Non è la d’Urso, ci sarebbe dovuto essere in collegamento l’altro fratello di Dayane, Juliano Mello, per raccontare al pubblico del piccolo schermo nostrano cos’è successo la notte dell’incidente. Purtroppo, proprio com’è successo con Francesco Baccini, ha scelto di non presentarsi in puntata, rinunciando al collegamento. Il motivo?

Il fratello della bella modella brasiliana, nonostante ci fosse un accordo scritto, non se l’è sentita di apparire in tv, ancora colpito dal dolore che sta provando a causa della scomparsa del piccolo di casa ed ha scelto di fare dietrofront senza rilasciare alcuna intervista.

Juliano Mello non si è presentato a Live Non è la d’Urso e la conduttrice non si è sentita di giudicare questa sua scelta.

Barbara d’Urso: cos’è successo con il fratello di Dayane Mello

Barbara d’Urso, nonostante poco prima avesse annunciato il collegamento con Juliano Mello, ha rivelato che quest’ultimo non se l’è sentita e poche ore prima della diretta di questa sera con Live ha annunciato agli autori della trasmissione che non se la sentiva di andare in onda a causa del troppo dolore provato in questi giorni.

“Io non annuncio mai gli ospiti fin quando non c’è un accordo scritto” ha esordito la bella conduttrice partenopea, che poco prima è rimasta spiazzata dalle parole della prima moglie di Walter Zenga. “Ma purtroppo Juliano all’ultimo momento non se l’è sentita e non ha più voluto intervenire in puntata attraverso un collegamento” ha proseguito.

“Così abbiamo deciso di fare un passo indietro e di rispettare la sua decisione e per questo motivo lui questa sera non si collegherà più con noi” ha concluso, spiegando ai suoi fedeli sostenitori cos’è successo in questa storia e per quale motivo il fratello di Dayane non è in collegamento con tutti loro durante il corso di questa puntata.

Il fratello di Dayane Mello Juliano non se la sente di apparire più in televisione. Noi rispettiamo il suo dolore 💔 #noneladurso pic.twitter.com/OKrVcqk7rJ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 7, 2021

Juliano, il fratello di Dayane Mello ha scelto di non presentarsi più a Live Non è la d’Urso e la sua scelta è del tutto comprensibile, visto che nessuno può immaginare il dolore che sta provando in questi istanti nello scoprire che suo fratello, di soli 27 anni, ormai non c’è più con lui e tutti i suoi fratelli.