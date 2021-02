Monica Bellucci si sta preparando per il suo prossimo film italiano, firmato Paola Landi. Si girerà a Todi, vicino alla sua Città di Castello, da aprile. Nel cast anche Ficarra e Picone. Diamo ora i voti ai look della star.

Essere sempre attraenti richiede molto impegno. Bisogna saper dosare sensualità ed eleganza, scegliere i progetti lavorativi dicendo anche molti “no”. La sua forza è nell’aver accettato gli anni che passano adeguando lo stile. Diamo i voti agli outfit di Monica Bellucci.

Inarrestabile Monica, ora promuove la figlia Deva

L’arancio sta bene a poche anzi, a pochissime. Una tuta del genere va messa giusto se si vuol esser visti in strada di notte. L’abbinamento con la giacca in cuoio è vincente ed il dolcevita color vino a contrasto è molto chic. Nell’insieme però c’è troppo di tutto. Ok i capelli nel mood anni Settanta. Voto: 7

Proprio come quando aveva vent’anni, (oggi ne ha cinquantasei) posa da modella per alcune delle testate più importanti del mondo. Di seguito la si può ammirare in uno scatto di Patrice van Malder per L’Officiel Italia. Il total look Gucci è sapientemente abbinato al body degli stilisti per i quali è stata la musa, Dolce e Gabbana. La scelta del bianco e nero rende il momento ancor più carico di emozione. Voto: 10

Madre di Deva e di Léonie (entrambe nate a Roma, per sua scelta, rispettivamente nel 2004 e nel 2010) è stata sposata con l’attore francese Vincent Cassel dal 1999 al 2013. Lui, nuovamente convolato a nozze due anni e mezzo fa con la modella Tina Kunakey, è felice come non mai anche per essere diventato padre della sua terza figlia, Amazonie.

Nell’immagine sopra, postata dalla stupenda Monica sul suo profilo Instagram ufficiale che conta ben 3,8 milioni di follower, la si vede augurare un felice anno nuovo a tutti. Nonostante vada apprezzato il gesto, parlando di stile bisogna riprenderla un po’. La camicia bianca è un passe-partout, lo sappiamo tutte, il collier dell’alta gioielleria della maison Cartier però è eccessivo, soprattutto abbinato in questo modo, durante un red carpet pomeridiano. Una parure composta da orecchini, collana e bracciale meno vistosi le avrebbero donato di più. Con il suo viso simmetrico sono perfetti i capelli raccolti. Nell’insieme raggiunge la sufficienza. Voto: 6

Mentre per la “nostra” Monica Bellucci la strada è stata tutta in salita, in quanto partita da zero, percorso più semplice e veloce si delinea per Deva Cassel (sedici anni). In quanto figlia d’arte ha vantaggi che altre sue coetanee si sognano, ciononostante va detto che la sua bellezza francese, e lo stile, sono già evidenti ed ha tutto il tempo per dimostrare la sua stoffa. Come si suol dire, buon sangue non mente.

Silvia Zanchi