Maxi Kinder Cereali, uno snack realizzato con il cuore, in una versione rigorosamente golosa ma light. Una ricetta da provare assolutamente.

La cioccolata Kinder è decisamente la ‘nota dolce’ legata all’infanzia di tutti noi, una cioccolata però che non tiene molto conto di calorie e zuccheri, per questo la bravissima food blogger stella_cooking_traveller ha voluto regalare a tutti noi la possibilità di tornare bambini ma senza nutrire poi molti sensi di colpa!

Una ricetta da provare assolutamente e da preparare sia per i piccini ma soprattutto per i grandi che saranno conquistati dal guscio croccante di cioccolato fondente e dalla scioglievolezza del ripieno.

Maxi Kinder Cereali: gli ingredienti e la ricetta passo dopo passo!

stella_cooking_traveller ha creato questa ricettina golosa e ‘fit’ seguendo l’onda dei ricordi di infanzia e ce la presenta in modo davvero unico:

“Vi racconto una breve storiella…quando ero piccolina mi piaceva tantissimo mangiare qualsiasi tipo di cioccolatino della Kinder…anche gli ovetti…non tanto per la sorpresa ma proprio per la cioccolata che amavo e amo alla follia…ma ne mangiavo talmente tanti che dopo mi sentivo male…quindi con la cioccolata non ho avuto un bel rapporto in passato…mi ricordo tutte le volte che sono finita in ospedale proprio perché mi sentivo male dopo averne abusato…ora per fortuna non ho più questo problema perché riesco a controllarmi…e vi volevo proprio proporre un bel Maxi Kinder Cereali in versione fit ovviamente…vi assicuro che è davvero molto semplice da preparare e vi occorreranno pochissimi ingredienti”

Scopriamo tutti gli ingredienti ed il procedimento per preparare il Maxi Kinder Cereali!

Gli ingredienti

Per preparare un ottimo Maxi Kinder Cereali, avrete bisogno di:

“- Cioccolato fondente fuso q.b

-yogurt greco al cocco q.b

-riso soffiato q.b

-burro di arachidi q.b”

Il procedimento

Ecco tutto il procedimento della preparazione del Maxi Kinder Cereali, spiegato passo dopo passo dalla sua creatrice stella_cooking_traveller:

“Sciogliere il cioccolato fondente a bagno maria…prendere lo stampo in silicone per waffle e iniziare a versarci il primo strato di cioccolato fuso…aiutarsi con un pennello per spargere il cioccolato anche nei 4 lati, mettere in freezer per 15 minuti. Nel frattempo preparare lo yogurt con il riso soffiato e mischiarlo fra di loro. Tirare fuori dal freezer lo stampo e mettere lo yogurt e spalmare con un cucchiaio, rimettere il freezer per 10 minuti. Dopo fare uno strato di burro di arachidi e riporre in freezer per altri 10 minuti. Come ultimo strato chiudere il tutto con il cioccolato fondente fuso e spalmare con una spatola in modo da rendere liscia la superficie. Riporre in freezer per 30 minuti. Conservare i Maxi Kinder Cereali in frigo e prima di consumarli tirarli fuori dal frigo almeno 10 minuti prima”

Non vi resta che preparare questa delizia per una golosissima merenda in famiglia!