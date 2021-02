Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e la dedica d’amore a Teresa Langella

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono una delle coppie più amate ed apprezzate in tutta la storia di Uomini e Donne. Nonostante si fosse parlato recentemente di crisi, la coppia è molto innamorata…Ecco il regalo di Andrea per il compleanno di Terry.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro. Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono una delle coppie più amate ed apprezzate in tutta la storia di Uomini e Donne.

Sappiamo benissimo che, dopo la sua partecipazione a Temptation Island in qualità di tentatrice, la cantante napoletana ha deciso di partecipare al famoso dating show di Maria De Filippi perché follemente innamorata dell’amore. È proprio lì che ha incontrato il giovane veronese. Ed ha letteralmente perso la testa per lui. Certo, più volte la tronista ha sottolineato l’appartenenza a mondi differenti. Ma al cuore non si comanda, si sa. E così ha deciso di sceglierlo nel famoso castello con una bellissima festa di fidanzamento. Sembrava l’inizio di qualcosa davvero di speciale, eppure a quella festa Andrea non si è mai presentato. Facendole, quindi, chiaramente capire che la sua risposta era un ‘no’.

Appena terminato il programma, Andrea ha fatto di tutto per riconquistare il cuore di Teresa. E ci è riuscito davvero alla grande. Anche se la coppia ha passato qualche momento di crisi, adesso sembra andare tutto a gonfie vele. Per l’occasione del compleanno di Terry, Andrea le ha organizzato una sorpresa molto molto speciale.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella: le parole dolcissime di lei

Andrea ha sorpreso Teresa con una festa di compleanno a sorpresa e unica.

Nelle foto pubblicate dal veronese compare la seguente scritta: “Si lo so… ti sarebbe bastata una cenetta preparata da me, assieme alle nostre risate e una bottiglia di vino.. Perché a te basta davvero poco per esser felice..”.

Poi ha aggiunto:” Ma a volte emozionare non basta, e so che in molti mi capiranno.. Si sente quasi il bisogno di stravolgere il cuore di chi ami! C’è un termine inglese che amo particolarmente e che si presta bene anche qui: “disruptive” , ecco io ho sempre desiderato di vivere un Amore “disruptive”, dirompente! 😃”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA DAL CORSO (@andreadalcorso)

Un amore dirompente quello che accompagna Andrea e Teresa da un po’ di tempo. Ricco di colpi di scena e di tante dimostrazioni d’amore.