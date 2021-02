Anticipazioni Uomini e Donne oggi: pesante insinuazione su Gemma, lei s’infuria

Uomini e Donne oggi, 1 febbraio, è pronto a tornare con una puntata nuova puntata e pesanti dubbi nei confronti di Gemma Galgani da parte del suo nuovo giovane corteggiatore Gianluca.

Uomini e Donne torna oggi con una puntata di zecca sul piccolo schermo degli italiani. La trasmissione, dopo la pausa nel weekend, è pronta a saziare la curiosità dei suoi telespettatori che vogliono sapere sempre di più riguardo le avventure sentimentali delle dame e cavalieri di canale 5.

La puntata, manco a dirlo, inizia con l’indiscussa protagonista della trasmissione: Gemma Galgani. Quest’ultima, che di recente ha fatto la prova della pillola con Maurizio, oggi accetterà la corte di un omonimo. Quest’ultimo per conquistarla ha scelto di recitare una poesia in studio che ha composto appositamente per lei. Un gesto davvero molto romantico ed apprezzato da lei che sceglierà di iniziare la sua conoscenza, subito dopo però si scatena la tempesta. Il motivo?

Gianluca, il suo giovane corteggiatore siciliano, durante una telefonata l’accusa di scegliersi le persone sbagliate per rimanere nel programma. Secondo il cavaliere, infatti, Gemma inizierebbe appositamente relazioni sapendo che queste non abbiano la minima possibilità di durare in futuro soltanto per garantirsi la sua presenza all’interno della trasmissione. Gemma, ovviamente, non reagirà affatto bene e sceglierà di mandarlo via, ma attenzione: colpo di scena, Tina gli permetterà di restare.

Uomini e Donne oggi: Sophie Codegoni scoppia in lacrime

Dopo le peripezie dedicata al fantastico mondo di Gemma Galgani, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 1 febbraio, si passerà al percorso di Sophie Codegoni. Quest’ultima uscirà con Matteo e lui sceglierà di dichiararsi in esterna, affermando di sentire dentro di lui la nascita di un sentimento per lei. Tant’è che decide di passare all’azione, chiedendo alla produzione di spegnere le telecamere. Loro acconsentano e tra lo scatta il bacio.

Matteo è al settimo cielo, convinto di star facendo passi avanti per conquistare il suo cuore, ma lei non gli degna di uno sguardo rivelando poi di esserci rimasta male per come sono andate a finire le cose con Giorgio. Ovviamente lui è dietro le quinte e non appena ne avrà l’occasione le chiederà di uscire fuori per chiarire. Lei accetta ed è palese a tutti i presenti in studio che sia abbastanza stranita. Tant’è che poco dopo crolla.

Sophie scoppia in lacrime e rivela di sentirsi abbastanza scombussolata e che quando hanno girato la puntata era una giornata un po’ particolare. Matteo, dopo aver accolto questa scomoda verità, comprende che la strada da fare è ancora molto lunga.

Riccardo e Anna: parla la donna a lui più vicina, le parole di Matteo e Giorgio, la dichiarazione di Nello e molto altro ancora sul nuovo numero di #UominieDonneMagazine disponibile in edicola 😎🗞️ #UominieDonne pic.twitter.com/oFiSoCHAXG — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 31, 2021

Uomini e Donne oggi fa partire questo nuovo mese, febbraio, nel migliore dei modi. Anche perché il pubblico sa bene che tra pochi giorni verrà mandato in onda uno dei momenti più attesi degli ultimi tempi. Quale? La scelta di Davide.