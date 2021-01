Ci sono alimenti per fanno così bene all’organismo da essere caldamente consigliati in casi di problemi specifici. Tra questi c’è il carciofo, un ortaggio da sempre amico del fegato.

La salute de fegato è molto importante per il benessere quotidiano e per poter contare su un organismo in grado di lavorare in modo efficiente. A volte quest’organo può affaticarsi per il troppo lavoro ed in questi casi (ma soprattuto per prevenire) si può trarre aiuto dalla natura.

Esistono infatti alimenti in grado di depurarci e di donare nuova energia ai nostri organi. Tra questi figura senza alcun dubbio il carciofo, alimento prezioso per il nostro benessere ed in particolar modo per quello del fegato.

Carciofo: ecco perché è così utile per il fegato

Ormai da decenni si sa che il carciofo è tra gli alimenti amici del fegato e questo perché mangiarlo aiuta a depurarlo e a proteggerlo. Le foglie del carciofo sono infatti ricche cinarina, una sostanza che pare offra svariati benefici al fegato e che tra le altre cose aiuta anche in caso di fegato grasso.

Inserire il carciofo all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata è quindi un buon modo per prendersi maggiormente cura della salute del fegato e del proprio benessere in generale.

Tra le altre cose, un recente studio ha portato alla luce che l’estratto di fogia di carciofo sia d’aiuto in pazienti con steatosi epatica non alcolica. Notizia che ha portato ancora una volta alla luce i tanti benefici offerti dal carciofo per quanto riguarda la salute del fegato.

Le proprietà del carciofo

Il carciofo, però, non è utile solo al fegato. Vanta infatti svariate proprietà tra le quali ricordiamo le più importanti che sono:

Favorisce la digestione

Aiuta a combattere la cellulite

Abbassa i livelli di colesterolo cattivo

Riduce i trigliceridi

Fa bene alle ossa

Ha proprietà antiossidanti

Stimola il corretto funzionamento dell’intestino

Regola la pressione arteriosa

Aumenta il senso di sazietà

Allevia l’acidità di stomaco

Tutti motivi per cui mangiare questo ortaggio è decisamente positivo nonché consigliato a meno di non esserne allergici. In ogni caso e se in presenza di patologie, il consiglio è sempre quello di chiedere prima un parere al proprio medico curante.