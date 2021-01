Alessandro, a C’è posta per te, incontra Zaniolo, regalo del “padre” Maurizio: il web impazzisce per il 18enne e il signore.

La storia di Alessandro a C’è posta per te ha commosso il popolo del web. Il 18enne ha ricevuto la busta da Maurizio, il compagno della mamma scomparsa poco tempo fa e che è diventato suo “padre” occupandosi di lui in tutto. Innamorato del ragazzo, Maurizio ha deciso di fargli una sorpresa facendogli incontrare il suo idolo, il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, presente in trasmissione insieme alla madre Francesca.

L’amore che il signor Maurizio ha dimostrato di provare nei confronti di Alessandro che ha sentito come suo figlio sin dal primo incontro ha emozionato tutti così come la timidezza e l’eleganza del 18enne che vede in Maurizio il padre che ha sempre desiderato.

Tutti pazzi per Alessandro e Maurizio dopo C’è posta per te

“Lo amo più di quanto ami me stesso”, ha detto il signor Maurizio che, dopo la morte della compagna, madre di Alessandro, non si è mai staccato un istante dal ragazzo. Un amore nato e cresciuto con il tempo. Molto legati, Alessandro e Maurizio stanno affrontando insieme il dolore. La storia ha emozionato Zaniolo e la madre. Il calciatore, oltre ad aver donato al ragazzo un computer, una maglia della Roma, ha anche donato un assegno importante.

“Siamo coetanei. Io ho 21 anni e tu ne hai 18. Ma non sono io a essere d’esempio per te, sei tu che sei un esempio per me. Da questo momento in poi potrai contare su di me”, ha detto Zaniolo mentre su Twitter, gli utenti, sono impazziti per Alessandro.

Alessandro, fai di me quello che fai alle uova per fare la carbonara #CePostaPerTe pic.twitter.com/2snP4NH077 — ❁ (@hugkookie) January 30, 2021

ALESSANDR #CePostaPerTe pic.twitter.com/OHGkfdTVFb — HE FOLLOWED ME (@InBiebersArms1) January 30, 2021

ok si è risolto tutto bene, ora le cose serie, mi serve il suo instagram#CePostaPerTe pic.twitter.com/U3WKVvSs2g — (@mavaffancull) January 30, 2021

“Mi riempie di orgoglio perché è da quando sono ragazza che seguo Maria e non mi sembra vero di essere qua ed esserci stata portata da lui è ancora una cosa grande per me. Ho sempre visto gli ospiti e dicevo: ‘Beati loro che riescono ad infondere felicità e un messaggio positivo alle persone che li chiamano e adesso lo sta facendo lui ed è bellissimo’”, ha detto Francesca, la mamma di Alessandro.